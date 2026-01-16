Entretenimento
Fracassos retumbantes: esses filmes causaram grandes prejuízos
Há casos, porém, em que a bilheteria não chega nem perto das despesas e os filmes causam decepção. Veja alguns fracassos retumbantes. Foto: Harald Müller Unsplash
As Aventuras de Pluto Nash - Custo: 139 milhões de dólares/ Bilheteria 10 milhões de dólares Foto: Divulgação
Comédia lançada em 2002, dirigida por Ron Underwood e estrelada por Eddie Murphy e Randy Quaid. Foto: Reprodução/ As Aventuras de Pluto Nash
Rei Arthur: A Lenda da Espada - Custo: 175 milhões de dólares/ Bilheteria: 148 milhões de dólares Foto: Divulgação
Aventura lançada em 2017, dirigida por Guy Ritchie e estrelada por Charlie Hunnam , Jude Law e Eric Bana. Foto: Reprodução/ Rei Arthur: A Lenda da Espada
A Ilha da Garganta Cortada - Custo: 151 milhões de dólares/ Bilheteria: 30 milhões de dólares Foto: Divulgação
Aventura lançada em 1995, dirigida por Renny Harlin e estrelada por Geena David e Matthew Modine. Foto: Divulgação
Marte Precisa de Mães - Custo: 167 milhões de dólares/ Bilheteria: 44 milhões de dólares Foto: Divulgação
Ficção científica lançada em 2011, dirigida por Simon Wells e estrelada por Seth Green e Joan Cusack. Foto: Reprodução/ Marte Precisa de Mães
O Álamo - Custo: 122 milhões de dólares/ Bilheteria: 32 milhões de dólares Foto:
Faroeste lançado em 2004, dirigido por John Lee Hancock e estrelado por Dennis Quaid e Patrick Wilson Foto: Sean Devine wikimedia commons
John Carter - Custo 263 milhões de dólares / Bilheteria: 284 milhões de dólares Foto:
Aventura lançada em 2012, dirigida por Andrew Stanton e estrelada por Taylor Kitsch e Willem Dafoe Foto: Reprodução / John Carter: Entre Dois Mundos
Stealth - Ameaça Invisível - Custo: 135 milhões de dólares/ Bilheteria: 79 milhões de dólares Foto: Divulgação
Filme de ação lançado em 2005, dirigido por Rob Cohen e estrelado por Josh Lucas, Jamie Foxx e Jessica Biel. Foto: Reprodução/ Stealth
Cavaleiro Solitário - Custo: 260 milhões de dólares/ Bilheteria: 255 milhões de dólares Foto: Divulgação
Aventura lançada em 2013, dirigida por Gore Verbinski e estrelada por Johnny Depp e Ted Elliot Foto: Divulgação
Sahara - Custo: 240 milhões de dólares/ Bilheteria: 119 milhões de dólares Foto: Divulgação
Aventura lançada em 2005, dirigida por Breck Eisner e estrelada por Matthew McConaughey e Penelope Cruz Foto: Divulgação
O 13º Guerreiro - Custo: 85 milhões de dólares/ Bilheteria: 61 milhões de dólares Foto: Divulgação
Aventura lançada em 1999, dirigida por John McTiernan e estrelada por Antonio Banderas e Omar Shariff Foto: Divulgação
O Portal do Paraíso - Custo: 40 milhões de dólares / Bilheteria: 1,5 milhão de dólares Foto: Divulgação
O filme dirigido por Michael Cimino, então diretor de muita fama pelo filme "O Franco-Atirador", foi lançado em 1980 e se tornou o maior fracasso de todos os tempos. Estrelado por Kris Kristofferson. Curiosamente, a BBC considera esse filme na 98ª posição entre os 100 maiores filmes de todos os tempos. E foi indicado para a Palma de Ouro. Foto: Divulgação