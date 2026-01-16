Viggo Mortensen e outros atores que não foram a primeira escolha para os filmes; mas arrasaram

"Ela" (2013): A atriz Samantha Morton foi escolhida para dar voz à inteligência artificial no filme e concluiu todo o trabalho isolada em uma cabine, longe dos outros atores. No entanto, o diretor Spike Jonze sentiu que a conexão entre a IA e o personagem de Joaquin Phoenix não estava boa o suficiente. Foto: Youtube/ BAFTA Guru