Lugares misteriosos guardam lendas e segredos pelo mundo
Localizada na Baía de Bengala, na Índia, a Ilha Sentinela do Norte tem cerca de 500 habitantes que vivem isolados na ilha. Os sentinelenses estão presentes lá há 60 mil anos. Devido ao seu isolamento, a ilha não possui qualquer imagem registrada de seu interior. Foto: Youtube Canal Eliezer Tymniak
O Triângulo das Bermudas, no Caribe, é famoso pelo desaparecimento de navios e aviões. O magnetismo do local afetaria o funcionamento de bússolas e outros equipamentos, mas não há consenso acerca disso, o que motiva teorias sobre o lugar. Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
O Portal de Plutão, para a mitologia greco-romana, era um templo ao deus Plutão, o deus da morte. Localizada na Turquia, a área possui alta concentração de dióxido de carbono, o que acabaria matando pessoas e animais. Foto: Mach - Wikimédia Commons
Um dos lugares mais misteriosos do Brasil, a Pedra da Gávea fica no Rio de Janeiro. Em suas rochas há inscrições que não parecem naturais. Uma das histórias conta que a Pedra pode ter sido o túmulo de um antigo rei fenício. Foto: Flickr Leonardo Shinagawa
Usada como local de isolamento de pessoas enfermas na Antiguidade e na Idade Média, a Ilha de Proveglia, na Itália, também abrigou um hospital psiquiátrico no século XX. Lendas contam que, na vegetação, é possível encontrar ossos de antigos pacientes da instituição. Foto: Flickr Mundo de Viagens
Um poço na Ilha de Oak Island, no Canadá, foi cenário de uma caça ao tesouro. O Poço do Dinheiro foi encontrado por um jovem explorador, que se aventurou no local com um grupo de amigos. Mas, nem eles nem nenhum outro explorador jamais encontraram o tal tesouro. Foto: Reprodução R7
Localizada a 35 quilômetros do litoral paulista, a Ilha da Queimada Grande possui acesso proibido. Lá vive a cobra Jararaca-ilhoa, cujo veneno é mortal. Tendo se proliferado abundantemente na ilha, as estimativas indicam que há uma cobra por metro quadrado. Foto: Gabriel Schulz/ICMBio
Dentro do Vale da Morte, nos Estados Unidos, estão as rochas de Racetrack Playa. Essas rochas deixam rastros no solo sem qualquer indício de que tenham sido arrastadas, algumas chegam a pesar 300 quilos. Não há qualquer tipo de filmagem desse fenômeno. Foto: Creative Commons
O acidente nuclear da usina de Chernobyl, em 1986, fez com que os moradores de Pripyat abandonassem suas casas às pressas, transformando o local numa cidade fantasma que ainda guarda os pertences de seus antigos habitantes. Foto: IAEA WIKIMEDIA COMONS
Os moais, as gigantescas estátuas da Ilha de Páscoa, no Chile, são um grande mistério. Não se sabe ao certo o seu comprimento abaixo do solo e não há indícios de seus criadores. A própria ilha é um local isolado, sendo a última fronteira da América Latina. Foto: Flickr ilejr
A Área 51, instalada no meio do deserto de Nevada, é a base militar ultrassecreta dos Estados Unidos. Sua existência move teorias acerca principalmente de extraterrestres, o que já foi representado em livros, filmes e séries. Foto: Doc Searls - Wikimédia Commons
Ainda no tema da Ufologia, outro ponto que se destaca por isso é Aksai Chin, na Cordilheira do Himalaia. Os poucos moradores da região afirmam que objetos voadores são vistos com frequência por ali, o que faria de Aksai Chin uma espécie de aeroporto de OVNIs. Foto: Eric Feng - Wikimédia Commons
Em 2011, a cidade de Fukushima, no Japão, testemunhou um tsunami que atingiu a usina nuclear da cidade e provocou um acidente. Assim como Chernobyl, Fukushima foi evacuada e tornou-se uma cidade fantasma, onde só restam os pertences dos antigos habitantes. Foto: Domínio Público- Wikimédia Commons
Stonehenge é um sítio arqueológico da Inglaterra, cuja construção ocorreu há 5 mil anos. Inicialmente, o monumento pode ter funcionado como um relógio, tentando prever o nascimento do Sol e da Lua. Pouco se sabe sobre sua origem. Foto: Imagem de SamZilla097 por Pixabay
35 mil volumes espalhados por 84 quilômetros de prateleiras. Esta é a biblioteca que guarda os Arquivos do Vaticano e os segredos da Igreja Católica. O acesso é restrito a um pequeno grupo de pessoas e a maioria dos documentos são confidenciais. Foto: Site Vatican News
A Estrada de Bimini, localizada na costa da Ilha de Bimini, nas Bahamas, possui uma formação geológica curiosa. É formada por 800 metros de pedras de calcário. A lenda mais conhecida é de que a estrada foi construída pelos moradores de Atlântida, a cidade perdida no Oceano. Foto: Facebook Arquivo Mistério
As Cavernas de Lascaux abrigam as primeiras pinturas rupestres da humanidade, datadas de 17 mil anos atrás. Nelas, é possível ver bois e outros animais da época. O local é fechado para visitação desde 1950, pois foi percebido que as visitas estavam interferindo nas pinturas. Foto: Facebook Antissociais
As linhas de Naska, localizadas no deserto de mesmo nome, no Peru, são desenhos feitos no solo da área. Eles teriam sido feitos pelo povo Naska entre 400 e 650 a.C. Mesmo com a explicação histórica, há a teoria de que os desenhos são de origem extraterrestre. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
Originada de uma erupção vulcânica no litoral da Islândia, em 1963, a Ilha de Surtsey surgiu 130 metros abaixo da linha do mar e emergiu após cinco dias. Sua formação geológica é recente e seu terreno ainda está em transformação. Assim, a presença humana no local é proibida. Foto: Worldtraveller - Wikimédia Commons
A Frota Fantasma fica em Singapura e é um ponto de abandono de embarcações, sem qualquer motivo aparente. Desde 1930, com o período de recessão, os barcos ficaram ali esquecidos e o número continuou aumentando ao longo dos anos. Foto: Reprodução de Facebook