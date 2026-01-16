Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Por água abaixo: Empresário gasta milhões com restauração e navio afunda

RF
Redação Flipar
  • Chris Willson comprou o navio Aurora em 2008 e passou 16 anos de sua vida dedicado ao seu objetivo.
    Chris Willson comprou o navio Aurora em 2008 e passou 16 anos de sua vida dedicado ao seu objetivo. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em setembro de 2024, a embarcação começou a afundar nas águas da Califórnia, pondo fim ao projeto que consumiu tempo, recursos e esperança.
    Em setembro de 2024, a embarcação começou a afundar nas águas da Califórnia, pondo fim ao projeto que consumiu tempo, recursos e esperança. Foto: Reprodução/YouTube
  • A história teve início quando Willson encontrou, na internet, um anúncio de venda de um transatlântico de mais de 50 anos, atracado em Decker Island.
    A história teve início quando Willson encontrou, na internet, um anúncio de venda de um transatlântico de mais de 50 anos, atracado em Decker Island. Foto: Wikimedia Commons/Andreas Achsel
  • Fascinado pela ideia, o homem comprou a embarcação e a levou para Rio Vista, onde planejava iniciar uma grande restauração.
    Fascinado pela ideia, o homem comprou a embarcação e a levou para Rio Vista, onde planejava iniciar uma grande restauração. Foto: Reprodução
  • Construído em 1955 pelo estaleiro alemão Blohm and Voss, o navio se chamava Wappen von Hamburg antes de se tornar Aurora.
    Construído em 1955 pelo estaleiro alemão Blohm and Voss, o navio se chamava Wappen von Hamburg antes de se tornar Aurora. Foto: Wikimedia Commons/Oxfordian Kissuth
  • Ele tinha 72 metros de comprimento, 85 cabines, diversos salões e já tinha até aparecido no cinema!
    Ele tinha 72 metros de comprimento, 85 cabines, diversos salões e já tinha até aparecido no cinema! Foto: Reprodução/YouTube
  • A embarcação apareceu no longa
    A embarcação apareceu no longa "Moscou Contra 007", de 1963, da franquia James Bond. Foto: Reprodução
  • Willson ficou tão animado que chegou a dormir a bordo e relatou ter vivido “um dos amanheceres mais belos da sua vida”.
    Willson ficou tão animado que chegou a dormir a bordo e relatou ter vivido “um dos amanheceres mais belos da sua vida”. Foto: Reprodução
  • Passada a empolgação inicial, logo vieram os problemas: o navio precisou ser deslocado várias vezes para evitar que ele encalhasse em águas rasas.
    Passada a empolgação inicial, logo vieram os problemas: o navio precisou ser deslocado várias vezes para evitar que ele encalhasse em águas rasas. Foto: Reprodução
  • Os reparos — feitos por Willson e alguns voluntários — avançavam lentamente, sem financiamento adequado.
    Os reparos — feitos por Willson e alguns voluntários — avançavam lentamente, sem financiamento adequado. Foto: Reprodução/YouTube
  • Nos últimos anos, a situação se agravou. O Aurora passou a ser alvo de críticas de moradores e autoridades.
    Nos últimos anos, a situação se agravou. O Aurora passou a ser alvo de críticas de moradores e autoridades. Foto: Reprodução
  • Eles que temiam um desastre ambiental semelhante ao de outras embarcações antigas da região da marina Herman e Helen, em Little Potato Slough.
    Eles que temiam um desastre ambiental semelhante ao de outras embarcações antigas da região da marina Herman e Helen, em Little Potato Slough. Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Fricke
  • Uma ordem de despejo exigiu investimentos de cerca de US$ 1 milhÃ£o (R$ 5,4 milhÃµes) para obras fluviais e a continuidade do projeto, mas o valor era inalcanÃ§Ã¡vel.
    Uma ordem de despejo exigiu investimentos de cerca de US$ 1 milhÃ£o (R$ 5,4 milhÃµes) para obras fluviais e a continuidade do projeto, mas o valor era inalcanÃ§Ã¡vel. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • Mesmo com doações obtidas pelo seu canal no YouTube, Willson decidiu colocar o navio à venda. A identidade do comprador nunca foi divulgada.
    Mesmo com doações obtidas pelo seu canal no YouTube, Willson decidiu colocar o navio à venda. A identidade do comprador nunca foi divulgada. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em setembro de 2024, o Aurora começou a afundar após desenvolver um rombo no casco.
    Em setembro de 2024, o Aurora começou a afundar após desenvolver um rombo no casco. Foto: Arquivo Pessoal
  • Na ocasião, foi constatado um vazamento de diesel e risco de contaminação ambiental.
    Na ocasião, foi constatado um vazamento de diesel e risco de contaminação ambiental. Foto: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos
  • A cidade de Stockton assumiu a operação e, após gastos milionários, decidiram rebocá-lo para a Ilha Mare, onde foi demolido em abril de 2025.
    A cidade de Stockton assumiu a operação e, após gastos milionários, decidiram rebocá-lo para a Ilha Mare, onde foi demolido em abril de 2025. Foto: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos
  • Estima-se que o processo, extremamente caro, pode ter custado milhões de dólares aos cofres públicos.
    Estima-se que o processo, extremamente caro, pode ter custado milhões de dólares aos cofres públicos. Foto: Domínio Público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay