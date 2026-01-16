Estilo de Vida
Não dá pra acreditar: Homem mais velho do mundo surpreende com menu favorito
-
Com excesso de açúcar e um perigo se consumida em demasia a rapadura não pode faltar na mesa do idoso, nascido em 5 de outubro de 1912. E muitos brincam perguntando como ele consegue ter tamanha longevidade comendo rapadura todos os dias. Saúde para ele! Foto: Divulgação/Terra Raiz
-
O brasileiro foi reconhecido como homem mais velho do mundo pelo instituto de pesquisa voltado para a longevidade LongeviQuest — juntamente com o Guinness Book. Foto: reprodução/instagram
-
Natural de Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, João Marinho assumiu a posição após o falecimento do britânico John Tinniswood (foto), que também tinha 112 anos e morreu no dia 25/11/24. Foto: reprodução
-
De acordo com a organização, Neto é o único homem ainda vivo nascido em 1912. Antes, João Neto já era considerado o homem mais velho do Brasil e da América Latina. Foto: reprodução/instagram
-
-
Segundo a LongeviQuest, outro brasileiro está entre os cinco homens mais velhos do mundo no momento. Foto: divulgação
-
Trata-se de Primo Olivieri, que nasceu em 7 de março de 1914 , alcançando 111 anos em 2025. Foto: reprodução/LongeviQuest
-
Josino Levino Ferreira, que fazia parte da lista, comemorou seu 112º aniversário em 3 de abril de 2025. Mas morreu no dia 5 de outubro. Foto: reprodução/LongeviQuest
-
-
João Marinho Neto passou a infância ajudando o pai nas tarefas rurais, como cuidar do gado e colher frutas. Foto: Alex S Araujo wikimedia commons
-
Durante essa época, mudou-se com a família para Apuiarés, no Ceará, onde reside até hoje na unidade de acolhimento Lar São Sebastião. Foto: divulgação
-
A cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e localizada na microrregião do Médio Curu, no Norte Cearense. Foto: divulgação
-
-
Ele vive no lar para idosos por conta de um problema de visão. Segundo a família, essa é a única questão de saúde do cearense. Foto: arquivo familiar
-
“Ele mora lá e vive naturalmente bem, se alimenta bem, dorme bem, conversa, entende tudo, conhece todo mundo. Os filhos, ele conhece pela voz”, contou um dos filhos. Foto: arquivo familiar
-
João era casado com Josefa Albano dos Santos, que morreu em 1994, quando tinha 74 anos. Foto: Sabine van Erp/Pixabay
-
-
Juntos, eles tiveram quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda — esta última já falecida. Tempos depois, ele teve mais três filhos com outra mulher. Foto: arquivo familiar
-
Já John Tinniswood, britânico que morreu em 25/11/2024, era reconhecido como o homem mais velho desde 2020. Nascido em 26 de agosto de 2012 em Liverpool, ele vivia em uma casa de repouso e, segundo sua família, "faleceu rodeado por música e carinho". Foto: divulgação/guinness book
-
Apaixonado pelo tradicional Liverpool FC, clube fundado 20 anos antes de seu nascimento, Tinniswood acompanhou todas as oito conquistas do time na Taça da Inglaterra e presenciou 17 dos 19 títulos da equipe na liga inglesa. Foto: Divulgação
-
-
A partir de 2012, quando completou seu 100º aniversário, John Tinniswood passou a receber cartões de felicitação da rainha Elizabeth, que era 14 anos mais jovem que ele. Foto: Imagem Free de WikiImages por Pixabay
-
Durante sua longa vida, Tinniswood testemunhou as duas Guerras Mundiais e contribuiu ao trabalhar no setor administrativo do Corpo de Pagamento do Exército. Foto: Domínio público
-
Além disso, desempenhou funções logísticas, como a de rastrear soldados desaparecidos e coordenar o fornecimento de alimentos. Foto: reprodução/@guinnessworldrecords
-
-
Em nota, o Guinness Book lamentou a morte do britânico: "Guinness World Records está entristecido em descobrir que John Tinniswood, o homem mais velho do mundo, morreu aos 112 anos". Agora, o posto é ocupado por um brasileiro. Foto: reprodução de capa