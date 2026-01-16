Galeria
Sem energia elétrica e banheiros: ilha remota no País de Gales anuncia vagas de emprego
Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais. Foto: Saplings on Bardsey Island by David Bremner
Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano. Foto: Carreg Bach, Bardsey Island by David Bremner
A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local. Foto: Flickr - gailhampshire
Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico. Foto: Welsh Mountain Ewe, Bardsey Island by Rude Health