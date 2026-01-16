Assine
Sem energia elétrica e banheiros: ilha remota no País de Gales anuncia vagas de emprego

  • Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais.
    Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais. Foto: Saplings on Bardsey Island by David Bremner
  • Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano.
    Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano. Foto: Carreg Bach, Bardsey Island by David Bremner
  • A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura.
    A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local.
    Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local. Foto: Flickr - gailhampshire
  • Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico.
    Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico. Foto: Welsh Mountain Ewe, Bardsey Island by Rude Health
