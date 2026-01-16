Galeria
Tesouro medieval na Herzegovina, Mostar simboliza vitória sobre a guerra
A Stari Most foi construída no século 16 pelos otomanos e permaneceu intacta por 427 anos até ser destruída em 1993 na Guerra da Bósnia. Sua reconstrução fiel, concluída em 2004, devolveu à cidade seu maior símbolo e um monumento vivo de reconciliação. Não à toa, integra o Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: reprodução/ tripadvisor
A ponte tem um arco único elegante que se estende sobre o rio Neretva, desafiando a engenharia da época. Construída originalmente com pedras locais chamadas tenelija, impressiona pela precisão e harmonia com a paisagem. A reconstrução utilizou técnicas tradicionais para preservar sua autenticidade histórica. Foto: reprodução/ tripadvisor
Durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi alvo de bombardeios e caiu no rio em 9/11/1993. O evento tornou-se um símbolo global da devastação cultural causada pelo conflito. Sua perda abalou profundamente a identidade de Mostar, que via na ponte um elo entre povos e memórias. Foto: reprodução/ tripadvisor
O projeto de reconstrução envolveu engenheiros internacionais e artesãos locais, que recuperaram técnicas otomanas originais. Pedras foram recolhidas do fundo do rio e combinadas com novas peças talhadas à mão. A reinauguração em 23/07/2004 marcou um renascimento emocional para a cidade. Foto: reprodução/ tripadvisor
O Neretva é conhecido por sua água de tom verde-esmeralda que contrasta com as pedras claras da ponte. Suas margens moldaram o desenvolvimento urbano de Mostar desde a época romana. Hoje, o rio é cenário de fotos icônicas e de mergulhos tradicionais que atraem visitantes do mundo todo. Foto: reprodução/ tripadvisor
Às margens do Rio Neretva, a cidade está localizada a 70 quilômetros da fronteira com a Croácia e a 130 quilômetros de Sarajevo, de onde partem tours regularmente para essa região da Bósnia. Foto: reprodução/ tripadvisor
Saltadores locais realizam mergulhos de 24 metros da ponte para o Neretva, tradição que remonta ao período otomano. O salto exige coragem e técnica, e muitos treinam desde jovens para participar. Turistas podem assistir ou até pagar para saltar com supervisão especializada. Foto: reprodução redbull
O centro histórico preserva ruas de pedra, bazares e mesquitas que refletem a herança otomana e austro-húngara. A atmosfera mistura aromas de cafés, artesanato típico e música balcânica. É um dos locais mais visitados da Bósnia e Herzegovina. Foto: reprodução/ tripadvisor
As torres medievais que guardam a ponte funcionavam como fortificações e pontos de observação. Hoje, abrigam museus que contam a história da Stari Most e da cidade. Suas vistas panorâmicas, aliás, oferecem ângulos privilegiados da ponte e do rio. Foto: reprodução/ tripadvisor
O museu apresenta documentos, fotos e objetos relacionados à construção, destruição e reconstrução da ponte. Uma seção subterrânea exibe achados arqueológicos e trechos originais da estrutura. A visita ajuda a compreender o impacto emocional da ponte na identidade local. Foto: reprodução/ tripadvisor
Construída no século 17, a mesquita oferece um dos melhores mirantes para fotografar a ponte. Seu interior preserva caligrafias otomanas e vitrais coloridos que filtram a luz. A subida ao minarete, por sinal, é uma experiência imperdível para quem visita Mostar. Foto: reprodução/ tripadvisor
O antigo mercado de artesãos é repleto de lojas que vendem cobre trabalhado, tapetes, joias e lembranças típicas. Suas ruas estreitas mantêm o charme otomano e convidam a caminhadas tranquilas. É um dos pontos mais vibrantes da cidade. Foto: reprodução/ tripadvisor
A gastronomia local combina influências turcas, balcânicas e mediterrâneas, com pratos como cevapi, burek e baklava. Cafés servem o tradicional café bósnio preparado em cezve de cobre, enquanto restaurantes à beira do Neretva oferecem vistas inesquecíveis da ponte. Foto: reprodução
Durante o domínio otomano, Mostar tornou-se um importante centro administrativo e comercial. A ponte, aliás, simbolizava a prosperidade e a integração entre as margens da cidade. Esse período deixou marcas profundas na arquitetura e na cultura local. Foto: reprodução/ tripadvisor
Após 1875, a cidade passou ao Império Habsburgo, que introduziu novos estilos arquitetônicos e modernização urbana. Edifícios administrativos e escolas surgiram, criando um contraste interessante com o legado otomano. Essa mistura ainda define a estética da cidade. Foto: reprodução/ tripadvisor
Hoje, Mostar é a cidade mais visitada da Bósnia e Herzegovina e recebe milhares de turistas anualmente. A ponte reconstruída tornou-se símbolo de paz e reconciliação internacional. Desse modo, a cidade vive um renascimento cultural com festivais, arte urbana e cafés modernos. Foto: reprodução/ tripadvisor
Mostar significa “guardiões da ponte”, referência aos vigias que protegiam a Stari Most. A ponte já inspirou filmes, livros e exposições sobre patrimônio e memória. Seu arco perfeito é considerado uma obra-prima da engenharia otomana. Foto: reprodução/ tripadvisor
A cidade combina história dolorosa e beleza arrebatadora, criando uma experiência emocional única. A Stari Most não é apenas uma ponte, mas um símbolo de esperança que conecta passado e futuro. Visitar Mostar é testemunhar a força humana de reconstruir, celebrar e seguir adiante. Foto: reprodução/ tripadvisor