Valor inestimável: o precioso acervo das ‘Igrejas de ouro’ do Brasil

Vale ressaltar que, apesar de atrair a atenÃ§Ã£o de ladrÃµes, o ouro presente nas igrejas histÃ³ricas do Brasil, na prÃ¡tica, nÃ£o vale dinheiro porque faz parte do patrimÃŽnio cultural e religioso. Ele nÃ£o pode ser retirado ou vendido, pois estÃ¡ incorporado a altares, talhas e esculturas que possuem valor artÃ­stico e histÃ³rico inestimÃ¡vel. Foto: Paul R. Burley - wikimedia commons