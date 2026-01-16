Galeria
Fuerza Regida: trajetória, recordes e o impacto do álbum ‘111Xpantia’ em 2025
O lançamento também estabeleceu um novo recorde para a música regional mexicana ao superar “Génesis”, de Peso Pluma, lançado em 2023, que havia estreado na terceira posição. Foto: Reprodução Instagram /@fuerzaregida
Em 2025, o grupo também figurou entre os 10 artistas mais ouvidos do mundo no Spotify, na décima colocação no ranking global. Foto: Divulgação
Apesar do desempenho comercial e da projeção internacional, “111Xpantia” ficou fora das indicações ao Latin Grammy e ao Grammy, o que reacendeu críticas sobre a sub-representação da música mexicana nessas premiações. Foto: Divulgação
Mas você sabe quem é esse grupo? Fuerza Regida é uma banda norte-americana de música regional mexicana formada em 2015, na cidade de San Bernardino, Califórnia. O grupo surgiu inicialmente como uma banda de covers e passou a ganhar notoriedade ao incorporar composições autorais e ampliar seu alcance por meio do YouTube. Foto: Reprodução Youtube
A formação atual é composta por Jesús Ortíz Paz, conhecido como JOP, nos vocais principais; Samuel Jáimez, nos vocais de apoio e na guitarra de 12 cordas; Khrystian Ramos, na guitarra base; José “Pelón” García, no sousafone; e Moisés López, no tololoche, que passou a integrar oficialmente o grupo em 2022. Foto: Reprodução Youtube
Musicalmente, Fuerza Regida é associada aos gêneros norteño, sierreño e corridos tumbados, além de incorporar, em diferentes fases da carreira, elementos de banda sinaloense, mariachi, hip-hop, trap, reggaeton, EDM e country. Foto: Reprodução Instagram /@fuerzaregida
O grupo é reconhecido como um dos pioneiros dos corridos tumbados, subgênero que combina instrumentos tradicionais da música mexicana com estruturas rítmicas e temáticas do urbano contemporâneo. Foto: Reprodução Instagram /@fuerzaregida
O primeiro grande destaque ocorreu em 2018, com a canção “Radicamos en South Central”, que alcançou ampla circulação no YouTube e levou o grupo a assinar contrato com os selos Lumbre Music e Rancho Humilde. Ainda naquele ano, lançaram o álbum ao vivo “En Vivo Puros Corridos”. Foto: Divulgação
Em 2019, o EP “Las Románticas Favoritas de Fuerza Regida” marcou a primeira entrada do grupo nas paradas da Billboard. No mesmo ano, o álbum de estúdio “Del Barrio Hasta Aquí” alcançou o topo da parada Regional Mexican Albums. Foto: Divulgação
Entre 2020 e 2022, Fuerza Regida lançou uma sequência de álbuns que consolidou sua presença comercial, incluindo “Adicto”, “Otro Pedo, Otro Mundo”, “Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2”, “Pa Que Hablen” e “Sigan Hablando”. Nesse período, o grupo realizou colaborações com artistas como Los Tigres del Norte, Ana Bárbara, Natanael Cano, Edgardo Núñez e Grupo Frontera. Foto: Divulgação
Em 2023, o álbum “Pa Las Baby’s y Belikeada” marcou uma ampliação sonora, com faixas que transitaram entre gêneros urbanos e eletrônicos. O disco incluiu colaborações internacionais e gerou canções que entraram no Billboard Hot 100, como “Harley Quinn”. No mesmo ano, o grupo firmou parceria com a Sony Music Latin. Foto: Divulgação
Em 2024, Fuerza Regida lançou o álbum “Pero No Te Enamores”, composto majoritariamente por faixas de música eletrônica e house, com influências de hip-hop, reggaeton, bachata e Jersey club. O disco estreou na Billboard 200, alcançou posições de destaque nas paradas latinas e deu origem à turnê homônima realizada nos Estados Unidos. Foto: Reprodução Youtube
Também em 2024, o grupo lançou, em parceria com o Grupo Frontera, o EP “Mala Mía”, indicado ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Mexicana e ao Latin Grammy na categoria Melhor Música Regional Mexicana. Foto: Reprodução Instagram /@fuerzaregida
Ao longo da carreira, Fuerza Regida acumulou Billboard Music Awards, Billboard Latin Music Awards e Latin American Music Awards, além de certificações nos Estados Unidos e no México. Foto: Reprodução Instagram /@fuerzaregida
Paralelamente ao sucesso comercial, o grupo enfrenta uma disputa judicial com a gravadora Rancho Humilde, que acusa a banda de quebra de contrato. Fuerza Regida, por sua vez, afirma ter sofrido retenção de royalties e sabotagem, incluindo falhas na submissão de trabalhos para premiações. O caso segue em tramitação judicial, sem posicionamento público oficial da gravadora. Foto: Divulgação
Enquanto lida com os conflitos legais, JOP fortalece seu próprio selo, a Street Mob Records, com foco na formação de novos talentos e na transmissão de conhecimentos sobre os bastidores da indústria musical. Foto: Reprodução Instagram