Galeria
‘Churrasco perfeito’: conheça Dario Cecchini, o açougueiro mais renomado do mundo
A comida, em sua visão, tem o poder de suspender a tristeza por algumas horas, criar comunidade e gerar felicidade. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Defensor ferrenho do aproveitamento integral do boi, ele valoriza cortes menos nobres e receitas tradicionais, resgatando práticas antigas da cozinha italiana e combatendo o desperdício. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
"Existem tantos cortes melhores do que o filé [mignon], de carnes 'descansadas' de animais saudáveis, criados soltos sem ração", defende ele. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Para ele, o consumo de carne deve ser um ato de "gratidão e respeito" ao animal: "Precisamos nos mostrar sempre sensíveis e compreender que cada corte de carne consiste em um pedaço de vida". Foto: Pixabay
Além disso, o chef rejeita a ideia de que a alta gastronomia precisa estar restrita a restaurantes estrelados e afirma preferir a comida do povo, aquela que revela a identidade real de um lugar. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
O açougueiro nutre uma paixão profunda pelo Brasil, que considera sua segunda casa. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Em entrevista ao site GQ, o italiano contou que é fã confesso de pão de queijo e caipirinha de caju. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Ao falar sobre o que ele considera o "churrasco ideal", o chef diz que "precisa de boa lenha, carne de boa qualidade, que não seja congelada do frigorífico, e muita paixão." Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Apesar de ter estudado veterinária na juventude, Cecchini decidiu abandonar a carreira acadêmica para preservar o legado da família, assumindo a histórica Antica Macelleria Cecchini, fundada em 1780. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Muito além de vender carne, Dario se tornou uma figura performática, celebrada por seu entusiasmo contagiante e seus discursos apaixonados. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Em novembro de 2025, Cecchini esteve no Brasil onde promoveu três jantares no restaurante Pobre Juan, em São Paulo. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
Em 2019, ele participou de um episódio da série documental "Chef's Table", da Netflix, Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio