‘Churrasco perfeito’: conheça Dario Cecchini, o açougueiro mais renomado do mundo

    A comida, em sua visão, tem o poder de suspender a tristeza por algumas horas, criar comunidade e gerar felicidade. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Defensor ferrenho do aproveitamento integral do boi, ele valoriza cortes menos nobres e receitas tradicionais, resgatando práticas antigas da cozinha italiana e combatendo o desperdício. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Para ele, o consumo de carne deve ser um ato de "gratidão e respeito" ao animal: "Precisamos nos mostrar sempre sensíveis e compreender que cada corte de carne consiste em um pedaço de vida". Foto: Pixabay
    Além disso, o chef rejeita a ideia de que a alta gastronomia precisa estar restrita a restaurantes estrelados e afirma preferir a comida do povo, aquela que revela a identidade real de um lugar. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    O açougueiro nutre uma paixão profunda pelo Brasil, que considera sua segunda casa. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
  • Ele jÃ¡ revelou que SÃ£o Paulo Ã© a cidade com a maior identificaÃ§Ã£o com seu trabalho, sendo a origem do maior nÃºmero de seus seguidores no Instagram.
    Ele jÃ¡ revelou que SÃ£o Paulo Ã© a cidade com a maior identificaÃ§Ã£o com seu trabalho, sendo a origem do maior nÃºmero de seus seguidores no Instagram. Foto: ReproduÃ§Ã£o @dariocecchinimacellaio
    Em entrevista ao site GQ, o italiano contou que é fã confesso de pão de queijo e caipirinha de caju. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Ao falar sobre o que ele considera o "churrasco ideal", o chef diz que "precisa de boa lenha, carne de boa qualidade, que não seja congelada do frigorífico, e muita paixão." Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Apesar de ter estudado veterinária na juventude, Cecchini decidiu abandonar a carreira acadêmica para preservar o legado da família, assumindo a histórica Antica Macelleria Cecchini, fundada em 1780. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
  • LÃ¡, ele costuma receber clientes ao som de Ã³pera, declamando versos da
    LÃ¡, ele costuma receber clientes ao som de Ã³pera, declamando versos da "Divina ComÃ©dia" de Dante Alighieri enquanto maneja suas facas com precisÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o @dariocecchinimacellaio
    Muito além de vender carne, Dario se tornou uma figura performática, celebrada por seu entusiasmo contagiante e seus discursos apaixonados. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Em novembro de 2025, Cecchini esteve no Brasil onde promoveu três jantares no restaurante Pobre Juan, em São Paulo. Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
    Em 2019, ele participou de um episódio da série documental "Chef's Table", da Netflix, Foto: Reprodução @dariocecchinimacellaio
