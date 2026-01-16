Animais
Justiça autoriza coelho de estimação a viajar com a tutora em voo comercial
Na decisão, a magistrada entendeu que não havia justificativa técnica para impedir o coelho de viajar com a tutora, já que se trata de um animal de pequeno porte e dócil. O despacho no compartimento de cargas foi considerado um risco desnecessário à saúde do animal.
Para permitir o embarque, a decisão exigiu atestado de saúde e Guia de Trânsito Animal válidos no check-in, além de o coelho permanecer em caixa de transporte adequada sob o assento.
Também deveriam ser respeitados o conforto dos passageiros e o pagamento da taxa prevista para transporte de pets.
O caso também reforça que o coelho é um dos animais de estimação mais comuns no Brasil, criado dentro de casa e com forte vínculo afetivo. Assim como cães e gatos, ele exige cuidados específicos e pode sofrer com estresse em situações de transporte inadequado.
Os coelhos são animais peludos e orelhudos que encantam com sua fofura, mas guardam muito mais do que aparentam. Veja curiosidades e características dos coelhos, inclusive seu papel na cultura e na ficção.
Os coelhos são mamíferos lagomorfos, ou seja, diferentemente dos roedores, eles possuem um par extra de dentes incisivos.
Outra característica marcante dos coelhos é sua pelagem densa e macia, que pode variar em cores como branco, cinza, preto, marrom e até manchas.
As orelhas compridas desses animais auxiliam na audição e na regulação da temperatura corporal. Já as patas dianteiras são curtas e fortes para escavar, enquanto as traseiras são longas e musculosas, o que ajuda eles a saltar.
O tamanho de um coelho pode variar de acordo com a raça, desde mini coelhos de 1kg até gigantes da região de Flandres, na Bélgica, que chegam a pesar 8kg!
A expectativa de vida média de um coelho varia de 8 a 12 anos, com alguns podendo viver até 15 anos.
Uma curiosidade interessante é que os coelhos têm uma visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar predadores de todos os lados, inclusive de trás!
Os coelhos são animais noturnos, muito sociais e podem viver em grupos chamados de colônias. Seus saltos podem alcançar até 90cm de altura e 3 metros de distância.
Eles têm um sistema digestivo sensível e devem comer principalmente feno de capim e vegetais folhosos. Mas não se engane com a fofura, eles também pode ser um tanto quanto escatológicos...
Isso porque os coelhos comem suas próprias fezes moles, chamadas cecotrofos, para absorver melhor os nutrientes.
Na vida selvagem, os coelhos são encontrados em vários habitats ao redor do mundo. Eles costumam viver em tocas, campos, florestas e áreas gramadas.
Para tê-los como animal de estimação, são necessários alguns cuidados: eles precisam de espaço para se exercitar, então é importante ter um espaço grande o suficiente para eles se moverem.
Além disso, os coelhos devem ser alimentados com uma dieta balanceada de feno de capim, ração específica, verduras frescas e água limpa. Também é importante manter as gaiolas sempre limpas e fazer visitas regulares ao veterinário para check-ups e vacinação.
E sim, os coelhos podem comer cenoura, mas com algumas ressalvas. O legume não deve ser a base da alimentação do coelho, mas sim um complemento.
Por tempos, os coelhos têm sido associados à Páscoa por ser um símbolo de fertilidade e renascimento na cultura pagã. Ao contrário do que muitos pensam, os coelhos não botam ovos. Por serem mamíferos, os filhotes de coelho se desenvolvem dentro da barriga da mãe.
A ideia de que coelhos botam ovos está relacionada à tradição da Páscoa, na qual eles se tornaram uma figura folclórica que entrega ovos de chocolate às crianças.
Em algumas culturas, os coelhos são vistos como símbolos de sorte. Na tradição cristã, representa a nova vida e a ressurreição de Jesus Cristo.
Em algumas culturas indígenas americanas, os coelhos são personagens importantes em histórias tradicionais, muitas vezes representando esperteza e astúcia.
Ao longo dos anos, os coelhos também passaram a fazer parte da cultura popular, como pinturas, literatura e folclore de diversas culturas.
Um dos exemplos mais marcantes é o Coelho Branco, do livro "Alice no País das Maravilhas" de Lewis Carroll. É um dos "coelhos" mais icônicos da literatura.
Outro coelho icônico da cultura pop é o Pernalonga, personagem da Warner Bros. pertencente ao universo dos desenhos "Looney Tunes", sucesso absoluto no anos 1980 e 1990.
