Matthew McConaughey registra imagem e voz para se proteger da inteligência artificial

McConaughey é casado com a brasileira Camila Alves desde 2012, e o casal tem três filhos: Levi (nascido em 2008), Vida (nascida em 2010) e Livingston (nascido em 2012). A família vive em um rancho no Texas, onde McConaughey também trabalha como professor na Universidade do Texas. Foto: Reprodução Instagram /@levimcconaughey