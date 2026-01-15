Entretenimento
Diversão em grupo: a curiosa história do Boliche
De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra "boliche" vem do catalão "bolitx", que está ligado ao grego "bolídion", diminutivo de "bólos", que significa "rede de pesca". Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
O vocábulo, portanto, passou a designar por metonímia casa onde se jogava com bolas e depois tipo de jogo com bolas. Foto: Imagem de Sharon Ang por Pixabay
Uma das versões sobre o aparecimento do jogo relata que um arqueólogo inglês encontrou nas décadas de 1930, uma tumba de 3.200 a.C de uma criança egípcia. Nela, pinos e bolas que poderiam ser de um jogo (o boliche primitivo). Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
Uma lenda relata que guerreiros de tribos antigas divertiam-se após as batalhas, usando os ossos das coxas de seus inimigos como alvos a serem atingidos. Foto: Imagem de marcelo marebo por Pixabay
Além disso, existem estudos que mencionam um jogo, na Polinésia, chamado de “ula maika”, tido como a origem do boliche. Trata-se de um dos mais antigos esportes de bolas arremessadas, sendo considerado um irmão do bocha. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
No século XIV surgiu, na Inglaterra, um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Foto: Imagem de haim charbit por Pixabay
O jogo adquiriu popularidade e foi proibido pelo Rei Eduardo III, da Inglaterra, em 1.366, pois temia que ele superasse o arco e flecha, esporte que tinha maior importância militar. Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
Outras fontes afirmam que o esporte era jogado entre os Césares, em Roma, na Alemanha e na Holanda. Deste último país, imigrantes teriam levado à prática para os Estados Unidos, onde o boliche se proliferou. Foto: Imagem de LaterJay Photography por Pixabay
De qualquer modo, os americanos adotaram o jogo modificando a colocação dos pinos para a forma triangular e adicionando mais um pino, sendo batizado como tenpin bowling. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Em 9 de setembro de 1895, foi organizado, em Nova York, o Congresso Americano de Boliche - American Bowling Congress-ABC. Anos mais tarde, em 1916, aconteceu o The Women’s International Bowling Congress-WIBC. Foto: Imagem de Dann Aragrim por Pixabay
Primeiramente, as bolas costumavam ser de um tipo de madeira. No entanto, em 1905, apareceu a primeira bola de borracha, chamada de Evertru. Tempos depois, em 1914, a Brunswick Corporation promoveu a bola de mineralite. Foto: Imagem de Vlad Vasnetsov por Pixabay
A ascensão dessa atividade no Brasil aconteceu na década de 1960. Na época, existiam 96 Casas de Boliche, em São Paulo. No Rio de Janeiro, casas de espetáculo como o Canecão, o Scala e o Gato Pardo abriram espaço também para esse esporte. Foto: pixabay
Na década seguinte, a Federation Internacionale de Quilleurs – FIQ com sede na Finlândia, consolidou a modalidade no Brasil. Na ocasião, eram oitenta e oito países filiados. Foto: Imagem de Pacto Visual por Pixabay
Além disso, criaram-se eventos mundiais, continentais e por zonas. Eram, na época, mais de sessenta milhões de praticantes pelo planeta. Foto: Imagem de Stone_WLP por Pixabay
Em 1988, há a participação brasileira no boliche como esporte de demonstração, nas Olimpíadas de Seul, na Coréia do Sul. Fase que antecede a definição de uma atividade no programa olímpico. Ele se tornou um esporte Pan-Americano em 1986. Foto: Imagem de Nick_the_Photographer por Pixabay
No cenário desta atividade, os pinos do boliche têm vários apelidos, como "pino mestre", "mensageiro", "pescador" e "João e Maria". A pista é separada por canaletas (valas) e tem cerca de 18,2 metros de comprimento por 1,07 metro de largura. Foto: Imagem de Mizter_X94 por Pixabay
No entanto, o boliche ainda não conseguiu atender aos critérios do COI, especialmente em termos de popularidade competitiva e infraestrutura para sediar competições olímpicas. Uma partida é composta de dez jogadas, e em cada uma delas o jogador tem direito a dois arremessos. Foto: Imagem de myshoun por Pixabay
Pela primeira vez na história, o boliche brasileiro ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em 2007, graças ao talento dos jovens atletas Fábio Rezende e Rodrigo Hermes, que ganharam a medalha de prata. Foto: Imagem de gkgegk por Pixabay
O Brasil conquistou a medalha de Bronze nos jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, com o atleta Marcelo Suartz. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O Brasil finalmente conquista a tão almejada medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, com o atleta Marcelo Suartz. Esse resultado colocou o Boliche Brasileiro em outro patamar internacional. Foto: Imagem de Dima Dmitry por Pixabay
Para a prática do boliche, existe um sapato especial oferecido pelas casas, assim como as bolas variam em relação aos pesos e furos. Foto: Imagem de spencerps81 por Pixabay
Insira dedos polegar, médio e anelar nos furos, segure a bola com as 2 mãos e concentre-se na hora de jogar. Assim, segure a bola na altura do peito (braço em L) e caminhe naturalmente para jogar, sem pressa. Foto: Imagem de thank_you por Pixabay
Por fim, fixe o olhar nas setas centrais da pista e balance o braço como se fosse um pêndulo. Em seguida, saque a bola com o polegar à frente na direção desejada (para derrubar os pinos à frente). Foto: Imagem de QuinnBrak por Pixabay