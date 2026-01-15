Celebridades e TV
Após passar mal duas vezes e deixar BBB 26, Henri Castelli se pronuncia nas redes
O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na exibição do programa do dia 14 de janeiro. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/TV Globo
Henri Castelli se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido por meio de um comentário no perfil do reality no Instagram. "Gratidão por todo carinho", escreveu. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
Nascido em 10 de fevereiro de 1978, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli iniciou a carreira artística no fim dos anos 1990. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
Após alguns trabalhos como modelo, ele fez sua estreia na TV em 1998, com pequenas participações na minissérie "Hilda Furacão" e na novela "Pecado Capital". Foto: Divulgação/TV Globo
Em 2002, interpretou o protagonista Pedro em "Malhação", formando um par romântico memorável com a atriz Juliana Silveira. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
Entre seus trabalhos mais marcantes em novelas nesse período estão "Celebridade", de 2003, "Como uma Onda", em 2004, "Belíssima", em 2005, e "Cobras e Lagartos", de 2006. Foto: Divulgação/TV Globo
Além da atuação, a vida pessoal de Henri Castelli sempre despertou grande interesse da mídia. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
O ator também é conhecido por ser um torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube e por sua forte ligação com a umbanda. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
Em 2019, Castelli fez parte do elenco de "Malhação: Toda Forma de Amar" e, mais recentemente, em 2024, participou da "Dança dos Famosos". Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
Em dezembro de 2020, o ator passou por uma situação delicada ao ser agredido fisicamente em um restaurante de Barra de São Miguel, Alagoas. Ele chegou a sofrer uma fratura na mandíbula. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
