Após passar mal duas vezes e deixar BBB 26, Henri Castelli se pronuncia nas redes

RF
Redação Flipar
  • O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na exibição do programa do dia 14 de janeiro.
    O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na exibição do programa do dia 14 de janeiro. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/TV Globo
  • Henri Castelli se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido por meio de um comentário no perfil do reality no Instagram.
    Henri Castelli se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido por meio de um comentário no perfil do reality no Instagram. "Gratidão por todo carinho", escreveu. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
  • Nascido em 10 de fevereiro de 1978, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli iniciou a carreira artística no fim dos anos 1990.
    Nascido em 10 de fevereiro de 1978, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli iniciou a carreira artística no fim dos anos 1990. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
  • Após alguns trabalhos como modelo, ele fez sua estreia na TV em 1998, com pequenas participações na minissérie
    Após alguns trabalhos como modelo, ele fez sua estreia na TV em 1998, com pequenas participações na minissérie "Hilda Furacão" e na novela "Pecado Capital". Foto: Divulgação/TV Globo
  • Em 2002, interpretou o protagonista Pedro em
    Em 2002, interpretou o protagonista Pedro em "Malhação", formando um par romântico memorável com a atriz Juliana Silveira. Foto: Divulgac?a?o/TV Globo
  • Entre seus trabalhos mais marcantes em novelas nesse período estão
    Entre seus trabalhos mais marcantes em novelas nesse período estão "Celebridade", de 2003, "Como uma Onda", em 2004, "Belíssima", em 2005, e "Cobras e Lagartos", de 2006. Foto: Divulgação/TV Globo
  • Além da atuação, a vida pessoal de Henri Castelli sempre despertou grande interesse da mídia.
    Além da atuação, a vida pessoal de Henri Castelli sempre despertou grande interesse da mídia. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
  • O ator também é conhecido por ser um torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube e por sua forte ligação com a umbanda.
    O ator também é conhecido por ser um torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube e por sua forte ligação com a umbanda. Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
  • Em 2019, Castelli fez parte do elenco de
    Em 2019, Castelli fez parte do elenco de "Malhação: Toda Forma de Amar" e, mais recentemente, em 2024, participou da "Dança dos Famosos". Foto: Reprodução do Instagram @henricastelli
  • Em dezembro de 2020, o ator passou por uma situação delicada ao ser agredido fisicamente em um restaurante de Barra de São Miguel, Alagoas. Ele chegou a sofrer uma fratura na mandíbula.
    Em dezembro de 2020, o ator passou por uma situação delicada ao ser agredido fisicamente em um restaurante de Barra de São Miguel, Alagoas. Ele chegou a sofrer uma fratura na mandíbula. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
