Flores exóticas impressionam com detalhes incomuns; veja espécies curiosas

Rosa Juliet - Essa Ã© a flor mais cara do mundo. Foi desenvolvida em 2006 pelo criador de rosas David Austin. Ã?, portanto, uma flor que exigiu pesquisa em laboratÃ³rio, ao custo de R$ 21 milhÃµes. Feita a partir da combinaÃ§Ã£o de flores naturais, tem muitas pÃ©talas, na cor pÃªssego. Foto: Geolina163 commons wikimedia