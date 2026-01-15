Galeria
Costa dos Corais e o ‘cemitério submerso’ no Brasil
-
Com 130 km de extensão, essa área abriga milhares de espécies marinhas, mas sofre com o aquecimento das águas, a poluição e o turismo fora de controle. Foto: wikimedia commons/Jobosco
-
Os corais, organismos vivos essenciais para o ecossistema, estão morrendo em até 80% nas áreas rasas, causando desequilíbrio na vida marinha, impactando a pesca e o turismo. Foto: Reprodução/Globoplay
-
"Algumas áreas realmente pareciam cemitérios. Foi o maior evento de mortalidade registrado até hoje [na região]", alertou o biólogo Robson Santos, em entrevista ao g1. Foto: montagem/reprodução tv globo
-
De acordo com especialistas, a recuperação só é possível se a temperatura da água diminuir e houver colaboração do poder público e da população. Foto: wikimedia commons/Jobosco
-
-
Em Maragogi, na Lagoa Azul, conhecida como "Caribe brasileiro", a Justiça proibiu atividades turísticas para preservar os corais, suspendendo um decreto municipal que permitia o turismo em massa. Foto: Divulgação / Governo de Alagoas
-
A decisão foi tomada após ação do Ministério Público Federal (MPF), que alertou sobre os danos causados pelas atividades humanas no ecossistema. Foto: reprodução/Rádio e TV Justiça
-
A Costa dos Corais, a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, permite turismo regulamentado em alguns pontos, desde que haja controle de visitação, infraestrutura sustentável e fiscalização eficiente. Foto: reprodução
-
-
Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas revelaram uma perda significativa de corais nos últimos anos, após um monitoramento realizado entre setembro de 2023 e novembro de 2024. Foto: ICMBio
-
O estudo focou em três áreas de branqueamento em Alagoas: Maragogi, Paripueira e Maceió. Foto: reprodução
-
Segundo o biólogo, nessas áreas a mortalidade dos corais em recifes rasos variou entre 80% e 90%. Foto: reprodução
-
-
Dados semelhantes foram observados em Pernambuco, onde 70% a 80% dos corais morreram, segundo Pedro Pereira, especialista em biologia de corais. Foto: reprodução
-
Dados do Climate Reanalyzer, da Universidade do Maine, indicam que, entre março e abril de 2024, a temperatura média global da superfície do mar aumentou quase 0,2°C. Foto: berenice melis/Unsplash
-
Em março de 2025, a temperatura média global da superfície do mar atingiu 21,02 °C ± 0,06 °C, sendo o 2.º março mais quente já registrado. Foto: Naja Bertolt Jensen/Unsplash
-
-
Os recifes de corais atuam como barreiras naturais, ajudando a conter o mar e formando piscinas naturais, que se tornam atrações para os turistas, que podem causar impactos. Foto: reprodução/viagens cine
-
Uma alternativa para mitigar os impactos é o turismo sustentável, já aplicado em algumas regiões do Brasil e no exterior. Foto: flickr - MTur Destinos
-
Um exemplo é o trabalho da Associação Peixe-Boi, em Porto de Pedras (AL), formada por ribeirinhos e pescadores, que promove o turismo de observação e a educação ambiental. Foto: Divulgação/Luciano Candisani
-
-
Pesquisadores afirmam que, com políticas públicas eficazes e o engajamento da sociedade, a degradação dos corais pode ser revertida. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay