Taiwan oferece dinheiro para quem eliminar iguanas-verdes
Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país. Foto: wikimedia commons/Cayambe
Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez. Foto: Adrien Stachowiak/Pixabay
Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução. Foto: wikimedia commons/Charles J. Sharp
O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas. Foto: Leo za1 / © Rute Martins of Leoa's Photography / CC BY-SA 3.0
Só em 2024, aproximadamente 70 mil iguanas já foram abatidas como parte da iniciativa para restaurar o equilíbrio ambiental da ilha. Foto: freepik/kuritafsheen77
As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica, além de sua habilidade de viver em ambientes arborizados ou costeiros. Foto: William Pomares/Pixabay
Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos! Foto: Hans/Pixabay
As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai. Foto: Filip Kruchlik/Pixabay
Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro "A Origem das Espécies". Foto: Wragge wikimedia commons
Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas. Foto: Freddie01/Pixabay
As iguanas se espalharam por áreas como Miami, Fort Lauderdale e outras partes do sul da Flórida, principalmente em ambientes urbanos, parques e áreas costeiras. Foto: John Leong/Pixabay
Em geral, as iguanas preferem habitar ambientes que têm bastante vegetação, como árvores e áreas rochosas. Foto: Ulrike Mai/Pixabay
A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade. Foto: Marcel Langthim/Pixabay
As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos. Foto: Torsten/Pixabay
Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados. Além disso, elas usam a cauda para se defender, dando golpes rápidos. Foto: Linda Roisum/Pixabay
A iguana é uma espécie de lagarto. Faz parte de uma família de lagartos chamada Iguanidae. Ou seja todas as iguanas são lagartos. Mas nem todos os lagartos são iguanas. Foto: Giancarlo Piccinato/Pixabay
As iguanas costumam ser maiores do que outros tipos de lagartos. Elas têm corpos robustos e caudas longas, e muitas possuem uma crista ou fileira de espinhos nas costas. Foto: Giancarlo Piccinato/Pixabay
A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura. Foto: Yolanda Jost/Pixabay
A cor da pele pode variar entre tons de verde, marrom, cinza e, em algumas espécies, até tons mais vibrantes como azul ou laranja. Foto: LoggaWiggler/Pixabay
A pele também tem a capacidade de mudar ligeiramente de cor para ajudar regulação da temperatura e na camuflagem que protege contra predadores. Foto: Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres
Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada. Foto: Andre Mouton/Pixabay
A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média, dependendo da espécie e das condições de vida. Em cativeiro, com cuidados adequados, dieta balanceada e acompanhamento veterinário, podem viver até 20 anos ou mais. Foto: postdlf wikimedia commons
Já na natureza, a expectativa de vida tende a ser menor, por volta de 10 a 15 anos, devido à presença de predadores, doenças e outros fatores ambientais. Foto: Jhon David/Unsplash
Os olhos das iguanas chamam atenção. São grandes e têm pupilas elípticas ou arredondadas, com uma visão lateral muito ampla, o que permite que detectem movimentos em diferentes direções sem precisar mover a cabeça. Foto: G.C./Pixabay
Isso é bastante útil quando estão paradas em árvores ou rochas, e conseguem monitorar o ambiente de forma eficiente, facilitando a fuga contra predadores. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
As iguanas também possuem uma percepção precisa de cores, ajudando na identificação de alimentos que elas apreciam e na localização de animais parceiros. Foto: Pexels/Pixabay