Compare os verdadeiros passageiros e tripulantes do Titanic com os atores do filme
Foi uma madrugada de pânico, que deixou 1.514 mortos. Resultado do excesso de confiança no navio, considerado "inafundável" pelos construtores, e da negligência, pela falta de botes suficientes para o salvamento de todos. Foto: DOMÍNIO PÚBLICO
A visão 3D do Titanic, divulgada recentemente a partir de uma varredura digital, mostra o navio completo no fundo do oceano. E causa assombro. A varredura foi feita no verão de 2022 pela Magellan Ltd, uma empresa de mapeamento de águas profundas, e pela Atlantic Productions. Foto:
Mais de 700 mil fotos foram tiradas, em todos os ângulos, criando a reconstrução das ruínas, em 3D, e o resultado impressionou. Foto:
O Titanic partiu no dia 10 de abril do porto de Southampton, na Inglaterra, levando 2.200 passageiros. A mais nova era Milvina Dean (na foto com a mãe), de apenas dois meses de idade. Foto: Domínio público
A mãe de Milvina sobreviveu. O pai morreu no naufrágio. E Milvina acabou sendo a sobrevivente mais longeva do Titanic. Ela só morreu em 31/5/2009, aos 97 anos. Foto: Stephen Daniels wikimedia commons
A empresa do navio, White Star Line, queria que a viagem fosse rápida para ganhar um prêmio: "Fita Azul", para a embarcação que fizesse o percurso entre Europa e EUA em menor tempo. Foto: domínio público
Historiadores concluíram que essa pressa impediu que o navio desviasse a tempo do iceberg, depois que ele foi visto. A colisão causou um rombo de mais de 100 metros no casco. Foto: domínio público
A história do Titanic sempre rendeu obras de arte, filmes, livros, devido ao impacto causado na época e a dimensão da tragédia no contexto histórico. Foto: domínio público
O filme mais famoso é "Titanic", de James Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Ambos viveram personagens fictícios, mas o filme retratou pessoas que, de fato, estavam no navio. Foto: divulgação
Veja a seguir o passageiro ou tripulante verdadeiro do Titanic e como ele foi retratado no filme. Foto e nome do personagem real e do ator que o interpretou. Foto: domínio público
Edward Smith (interpretado por Bernard Hill) - O capitão do Titanic tinha 62 anos, sendo 40 de experiência em navegação. Morreu no naufrágio. Foto: Montagem Flipar
Thomas Andrews (por Victor Garber) - O engenheiro foi o construtor do Titanic. Relatos deram conta de que ele ajudou muitas pessoas a colocarem os coletes salva-vidas e embarcarem nos botes. Ele não sobreviveu. Foto: Montagem Flipar
Margaret Brown (interpretada por Kathy Bates) - Foi uma socialite, filantropa e ativista americana. Embarcou num bote salva-vidas e sobreviveu. Morreu em 1932, aos 65 anos. Foto: Montagem Flipar
William Murdoch (por Ewan Stewart) - Foi o primeiro imediato no navio e tentou evitar a colisão. No filme, ele aceita suborno e atira em pessoas em pânico. Sua família ficou indignada e os cineastas foram pessoalmente se desculpar. Murdoch morreu no naufrágio. Foto: Montagem Flipar
Charles Lightoller (por Jonathan Phillips) - Foi o segundo imediato do Titanic. Ajudou muitos a se salvarem e, de volta ao continente, deu informações importantes para a melhoria da segurança nos navios. Foto: Montagem Flipar
Wallace Hartley (por Jonathan Evans-Jones) - Era o líder da orquestra do navio e manteve os músicos tocando até o navio submergir. Nenhum sobreviveu. Foto: Montagem Flipar
Archibald Gracie IV (por Bernard Fox) - O coronel ajudou passageiros, sobreviveu e escreveu um livro sobre a tragédia. Mas sofreu sequelas da hipotermia e das lesões físicas sofridas e morreu oito meses após o naufrágio. Ele estava tão traumatizado que suas últimas palavras foram "Devemos levar todos para os botes". Foto: Montagem Flipar
Joseph Bruce Ismay (por Jonathan Hyde) - Foi presidente da White Sar Line Steamship Company, construtora do navio. Foi criticado por ter reduzido o número de botes salva-vidas de 48 para 16. Considerado covarde por se salvar deixando muitos para trás. Absolvido na justiça, teve a reputação manchada para sempre. Foto: Montagem Flipar
Madeleine Force (por Charlotte Chatton) - Esposa de John Jacob Astor IV. Sobreviveu ao naufrágio e morreu aos 46 anos, em 1940, nos EUA. Foto: Monategm Flipar
John "Jack" Phillips (por Gregory Cooke) - Era o operador de rádio do navio. Ele enviou sinais de socorro quando o Titanic bateu no iceberg. Não sobreviveu. Foto: Domínio público montagem flipar
Harold Bride (por Craig Kelly) - Era o operador sem fio júnior. Ajudou John "Jack " Phillips a enviar mensagens. Ele sobreviveu ao naufrágio e seu depoimento foi importante na investigação. Foto: Montagem Flipar
Benjamin Guggenheim (por Michael Ensign) - Foi um empresário americano, de uma família de magnatas da mineração. Sobreviventes disseram que, ao perceber que não conseguiria sobreviver, ele e o seu valete foram à cabine e vestiram suas melhores roupas. Benjamin disse que eles afundariam "como cavalheiros". Foto: Montagem Flippar
Frederick Fleet (por Scott Anderson) - O marinheiro sobreviveu e contou que, sem binóculos, estava com a visibilidade ainda mais reduzida (além das más condições meteorológicas). Quando tripulantes perceberam o iceberg, já era tarde. Foto: Montagem Flipar
Cosmo Duff-Gordon (por Martin Jarvis) - Foi um medalhista de pra olímpico na Esgrima. Ele sobreviveu ao naufrágio e foi vítima de um boato de que teria dado suborno para violar a regra de prioridade para mulheres e crianças. Mas depois foi inocentado dessa acusação. Foto: Montagem Flipar
Lady Lucy Duff (por Rosalind Ayres) - Foi uma estilista, esposa de Cosmo Duff-Gordon. Escapou do navio com ele num bote salva-vidas logo no começo da confusão, antes que o pânico se instalasse. Foto: Montagem Flipar
Henry Wilde (por Mark Lindsay Chapman) - Foi um chefe oficial do Titanic. Com carreira na White Star, trabalhou em diversos navios. Não sobreviveu ao naufrágio. Foto: Montagem Flipar
Noël Leslie (por Rochelle Rose) - A condessa de Rothes era uma passageira da primeira classe que escapou num dos botes e ajudou a salvar passageiros da terceira classe que estavam com ela. Foto: Montagem Flipar
Os destroços do Titanic foram encontrados em 1/9/1985, após várias décadas de buscas. Os restos estão a 3.843 metros de profundidade, a sudoeste da ilha de Terra Nova, no Canadá. Foto: reprodução University Rhode Island
