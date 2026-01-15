Estilo de Vida
Fama não basta: Atrações célebres que decepcionam os turistas
A seguir, veja 8 lugares nos Estados Unidos que muitos viajantes aconselham evitar e os motivos por trás dessa fama negativa. Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Pixabay
Roswell, Novo México: O local ficou famoso por teorias de que uma nave alienígena teria caído lá em 1947, apesar da versão oficial afirmar que foi apenas um balão meteorológico. Foto: Wikimedia Commons/Blurz
A cidade adotou essa fama, investindo em atrações e lojas temáticas sobre extraterrestres. No entanto, muitos visitantes se decepcionam ao perceber que, além do apelo alienígena, Roswell tem muito pouco a oferecer. Foto: Wikimedia Commons/Vasiliymeshko
Times Square, Nova York: Conhecida por suas luzes vibrantes, multidões e anúncios incessantes, a Times Square atrai turistas curiosos, mas acaba sendo mais comum do que especial. Foto: Chensiyuan/Wikimedia commons
Isso porque o local é sempre lotado, barulhento e repleto de anúncios e lojas comuns, que podem ser encontrados em outros lugares da cidade. Apesar de ser uma experiência movimentada, a praça em si não oferece atrações realmente únicas. Foto: Wallula/Pixabay
Epcot (Walt Disney World), Flórida: Um dos parques da Disney World em Orlando é considerado por muitos o mais decepcionante em comparação aos outros. Suas principais atrações são comidas, bebidas e alguns passeios pouco empolgantes. Foto: Divulgação
Apesar de oferecer culinárias de diversos países, as opções são mais voltadas ao estilo da Disney do que autênticas. Outros parques como Magic Kingdom, Hollywood Studios e Animal Kingdom costumam ser escolhas bem mais recomendadas. Foto: Chris Flynn/Pixabay
Calçada da Fama de Hollywood: A Calçada da Fama de Hollywood é frequentemente supervalorizada pela internet e acaba decepcionando muitos visitantes que acham que vão ver mais do que apenas nomes no chão. Foto: Domínio público
Proibido de ser tocado e cercado por áreas restritas, só pode ser visto à distância — seja de algumas trilhas próximas ou de pontos de observação. Na prática, a experiência acaba não sendo muito diferente de olhar uma foto na internet. Foto: Flickr Gordon Haws
Moqui Cave (Caverna Moqui), Utah: É uma atração que desperta curiosidade online devido a supostas histórias indígenas e seu passado como bar clandestino na Lei Seca. Foto: Flickr - respres
Na realidade, o local — transformado nos anos 1950 em taverna e museu pelos Chamberlain — exagera ou distorce parte de seu legado para atrair visitantes. Foto: Flickr - puuikibeach
Hoje, a caverna funciona como um museu com algumas peças naturais e históricas, mas acaba sendo uma atração pequena e sem muito destaque. Foto: Wikimedia Commons/Mramoeba
A misteriosa torre viking de Rhode Island (Newport Tower): A atração é intrigante devido ao mistério em torno de sua origem, já que ninguém sabe quem a construiu ou como ela surgiu. Foto: Wikimedia Commons/Beyond My Ken
Sem uma história comprovada ou elementos interativos, a torre se resume a uma construção isolada e sem atrativos significativos. A falta de contexto histórico faz com que a visita seja desinteressante, especialmente quando comparada a outras atrações mais bem documentadas. Foto: Swampyank at en.wikipedia
Crateras da Lua, Idaho: Apesar de chamar atenção pelo nome, a atração costuma decepcionar visitantes que não são entusiastas de geologia. Foto: Flickr - Matthew Dillon
O local é, na maior parte, apenas uma paisagem árida e rochosa. Para o turista comum, o visual acaba sendo repetitivo e a empolgação não costuma durar muito tempo. Foto: Flickr - Matthew Dillon