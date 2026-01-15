Assine
OMS: herbicidas usados em lavouras no Brasil podem ser cancerígenos

RF
Redação Flipar
  • A avaliação levou em conta evidências combinadas de pesquisas com animais, dados limitados em humanos e mecanismos biológicos associados ao desenvolvimento de câncer. A decisão reacendeu discussões sobre o uso de herbicidas na agricultura moderna.
    Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • A atrazina é usada em diversas culturas, principalmente abacaxi, cevada, milho, soja e cana-de-açúcar. O composto permaneceu por décadas sem classificação definida quanto ao risco de provocar tumores por falta de evidências conclusivas.
    Foto: Reprodução
  • Antes disso, em 2015, o glifosato foi classificado pela IARC como “provavelmente carcinogênico”. O herbicida é um dos mais utilizados no mundo e também no Brasil, especialmente no cultivo de soja, milho e algodão, o que fez da decisão um marco no debate global sobre agrotóxicos.
    Foto: Eric Brehm/Unsplash
  • Em ambos os casos, a IARC ressalta que a classificação indica perigo potencial, não o risco direto nas condições de uso autorizadas.
    Foto: Th G/Pixabay
  • No Brasil, atrazina e glifosato continuam liberados por órgãos reguladores, mas as reclassificações têm impulsionado reportagens, revisões técnicas, ações judiciais e discussões sobre limites, alternativas agrícolas e proteção à saúde pública.
    Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
  • Segundo os pesquisadores, porém, substâncias colocadas no grupo 2A não admitem níveis seguros de contato, o que implica a necessidade de rever práticas agrícolas e rotinas de manuseio.
    Foto: Etienne Girardet/Unsplash
  • Especialistas do Instituto Nacional do Câncer reforçam que, diante das incertezas e das associações observadas, restringir ou banir a substância é a medida mais prudente.
    Foto: Chris Ensminger/Unsplash
  • Outros órgãos como Anvisa e Ibama, por sua vez, afirmam que mudanças só podem ocorrer após um processo formal de reanálise.
    Foto: Divulgação
  • A IARC realiza anualmente essa avaliação de potencial cancerígeno de substâncias, seguindo um procedimento sigiloso para garantir a isenção de influências corporativas.
    Foto: Spencer Scott Pugh/Unsplash
  • Os especialistas são organizados em quatro grupos que analisam a exposição humana, a capacidade de provocar câncer em humanos e animais, e os mecanismos moleculares envolvidos.
    Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay
  • Resíduos do composto são persistentes, contaminam o solo, escoam para rios e chegam ao consumo humano por meio do ar, da água potável e de alimentos — e, segundo os pesquisadores, o tratamento de água atual não é eficaz na sua remoção.
    Foto: Zoshua Colah/Unsplash
  • Embora a reclassificação da IARC não tenha poder regulatório direto, funciona como referência para agências nacionais.
    Foto: Aqua Mechanical/Wikimedia Commons
  • O tema da atrazina já chegou ao Congresso por meio do PL 5080/2023, que propõe proibir o princípio ativo em todo o território nacional. O projeto de lei está em tramitação.
    Foto: Reprodução/TV Morena
  • Desde 2003, diversos países da União Europeia já não fazem uso da atrazina por razões ambientais. O glifosato continua autorizado em vários países, mas passou por diversos processos de renovação e reavaliação regulatória ao longo dos anos.
    Foto: Wikimedia Commons/Anis Mujahid Akbar
