Palácio de mármore do século 18 virou hotel de luxo no meio de um lago na Índia

  • O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur.
    O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur. Foto: Reprodução do Flickr Michele Piselli
  • Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos.
    Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos. Foto: Taj Hotels/Wikimédia Commons
  • O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971.
    O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971. Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil).
    Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil). Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes.
    A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial.
    As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais.
    Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana.
    O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • O Bhairo Ã© especializado na cozinha europeia, mas se restringe Ã  temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafÃ©s da manhÃ£ e pratos internacionais ao longo do dia.
    O Bhairo Ã© especializado na cozinha europeia, mas se restringe Ã  temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafÃ©s da manhÃ£ e pratos internacionais ao longo do dia. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • Outra atração é o bar temático
    Outra atração é o bar temático "Amrit Sagar", que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros.
    Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar.
    O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar. Foto: Reprodução do Flickr Don Campolongo
  • A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas.
    A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas.
    Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos.
    O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos. Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água.
    Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão.
    Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
