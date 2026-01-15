Galeria
Palácio de mármore do século 18 virou hotel de luxo no meio de um lago na Índia
-
O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur. Foto: Reprodução do Flickr Michele Piselli
-
Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos. Foto: Taj Hotels/Wikimédia Commons
-
O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971. Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
-
Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil). Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
-
-
A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
-
O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
O Bhairo Ã© especializado na cozinha europeia, mas se restringe Ã temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafÃ©s da manhÃ£ e pratos internacionais ao longo do dia. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
Outra atração é o bar temático "Amrit Sagar", que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
-
Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar. Foto: Reprodução do Flickr Don Campolongo
-
A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
-
Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos. Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
-
Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
-
-
Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão. Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens