Primeiro edifício giratório do mundo fica no Brasil e está abandonado

Redação Flipar
    O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba. Foto: Reproduc?a?o
    Com 11 andares cilíndricos, o prédio foi projetado pelo arquiteto Bruno de Franco e construído pela Moro Construções Civis Ltda. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Cada andar possui um apartamento capaz de girar 360Âº de forma independente, movido por um motor. Foto: Reproduc?a?o/SBT
    A tecnologia permite que os moradores consigam mudar a vista e o ambiente com um simples comando de voz. Foto: Reprodução
    A inovação fez com que o projeto ganhasse repercussão internacional, com destaque em veículos como The New York Times, NBC e The Economist. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Apesar da proposta "conceito" e da atenÃ§Ã£o mundial, o edifÃ­cio nÃ£o obteve sucesso comercial. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    As unidades, vendidas por cerca de R$ 835 mil em 2004, nunca foram habitadas. Foto: Reproduc?a?o/SBT
    Pela cotação atual, um apartamento no Suite Vollard custaria aproximadamente R$ 2,5 milhões hoje em dia. Foto: Reproduc?a?o/SBT
    O prédio acabou penhorado por dívidas da construtora e se encontra abandonado e deteriorado após mais de 20 anos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Os idealizadores atribuem o insucesso a fatores como o alto custo, o perfil conservador do mercado curitibano e a falta de compradores para um conceito tão ousado. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • "Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caberia alguma coisa. Curitiba, não. Curitiba ainda é muito conservadora", afirmou Bruno de Franco, arquiteto que projetou o Suite Vollard. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Apesar de leilões recentes e até reduções de preço, apenas uma unidade foi arrematada por R$ 849 mil. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Em 2023, a Construtora Moro entrou em processo de recuperação judicial. Foto: Divulgação
    Segundo a prefeitura de Curitiba, o Suite Vollard já não tem mais documentações e autorizações necessárias para ser habitado. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    Mesmo com o abandono, o edifício é lembrado como um símbolo de inovação arquitetônica e um marco do experimentalismo dos anos 1990. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
    O arquiteto sugere que a conversão do edifício em um hotel poderia ser um caminho para seu renascimento. Foto: Reproduc?a?o/SBT
    Apesar do fracasso com o Suite Vollard, Bruno Franco é responsável por diversos edifícios marcantes em Curitiba, como o Antoni Gaudí, o Brasil 500 e o Business Tower. Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Topo Leilões/Google Street View
