‘Cidade dos Exageros’, Itu tem alta qualidade de vida e atrações turísticas curiosas
Trata-se de Itu, um dos municípios mais antigos do estado com cerca de 174 mil habitantes. Conheça mais sobre esse lugar fascinante! Foto: - Webysther Nunes/Wikimédia Commons
Itu é conhecida por ter um patrimônio colonial preservado, importância histórica, natureza exuberante e forte identidade cultural. Foto: Victor Lopes/Wikimédia Commons
Com boa qualidade de vida, o município se destaca em áreas como educação, saúde, renda e lazer, sendo atrativo tanto para moradores quanto para turistas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
O nome Itu, do tupi "Utu-Guaçu" ou "Itu-Guaçu", significa "grande queda d'água", em referência a cachoeiras e mananciais da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
Itu integra a Região Metropolitana de Sorocaba e fica em uma posição estratégica, próxima a municípios como Salto, Indaiatuba, Sorocaba e Jundiaí. Foto: Divulgação
Fundada oficialmente em 1610 por Domingos Fernandes com a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Candelária, a cidade tem uma história rica. Foto: Divulgação
É conhecida como o "Berço da República" por ter sediado a Convenção Republicana em 1873, um marco fundamental para a Proclamação da República em 1889. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
Na época do Brasil Colônia e Império, devido à riqueza gerada pela cafeicultura, a cidade chegou a ser uma das mais ricas do estado, lar de muitos Barões do Café e personalidades importantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
Atualmente, Itu é mais famosa pelo apelido de "Cidade dos Exageros", fama que surgiu na década de 1970, popularizada pelo comediante Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, em um programa de televisão. Foto: Divulgação
A cidade abraçou o título e passou a abrigar atrações "gigantes", que se tornaram pontos turísticos. Foto: Reprodução/TV TEM
O Orelhão gigante, o Semáforo gigante, o Lápis gigante e outros monumentos que brincam com a ideia do exagero, atraindo visitantes de todas as idades. Foto: enioprado/Wikimédia Commons
A cidade também se destaca pelo turismo cultural, religioso e ecológico. São várias áreas verdes, parques e fazendas históricas que remetem ao período do ciclo do café, além de espaços voltados ao lazer e ao contato com a natureza. Foto: Divulgação
O Parque Geológico do Varvito, por exemplo, é um importante ponto turístico e geológico, com formações rochosas raras que atraem pesquisadores e curiosos. Foto: Webysther Nunes/Wikimédia Commons
Já o Parque Maeda é conhecido nacionalmente por oferecer atividades de lazer, pesca e eventos culturais, além de valorizar a cultura japonesa, presente na região. Foto: felipelimasp/Wikimédia Commons
Outros lugares de destaque em Itu incluem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano de Itu, importante prédio do século 19, palco da Convenção de 1873. Foto: OS2Warp/Wikimédia Commons
O Espaço Fábrica São Luiz é uma antiga fábrica de tecidos inaugurada em 1869 e que hoje é um patrimônio histórico e centro cultural. Foto: Wikimedia Commons/Rejane Sarmento
Com clima ameno na maior parte do ano e hospitalidade reconhecida, Itu combina tradição e modernidade, tornando-se um destino completo para quem busca história, cultura, lazer e qualidade de vida no interior paulista. Foto: Webysther Nunes/Wikimédia Commons