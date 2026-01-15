Entretenimento
Arijit Singh entra no top 10 global do Spotify e mantém liderança absoluta na Índia em 2025
-
O cantor também se consolidou como o artista mais seguido da plataforma, com mais de 164 milhões de seguidores, superando nomes como Taylor Swift, Ed Sheeran e Billie Eilish. A seguir, conheça a trajetória de um dos artistas mais importantes da música indiana contemporânea. Foto: Wikimedia Commons / Monit2004
-
Reconhecido por uma voz barítono de timbre nasal e ampla versatilidade, Arijit Singh transita por gêneros como baladas românticas, música clássica indiana, folk, sufi, pop e trilhas eletrônicas. Foto: Reprodução Youtube
-
Arijit Singh nasceu em 25 de abril de 1987, na Índia, e atua como cantor de playback, compositor, produtor musical e instrumentista. Tornou-se um dos principais nomes da música do cinema hindi, acumulando ao longo da carreira dois National Film Awards e oito Filmfare Awards. Foto: Wikimedia Commons / Monit2004
-
Sua formação musical começou ainda na infância, em um ambiente familiar ligado à música clássica indiana. Aos nove anos, recebeu uma bolsa do governo indiano para formação vocal em música clássica. Estudou na Raja Bijay Singh High School e, posteriormente, no Sripat Singh College, afiliado à Universidade de Kalyani. Foto: Wikimedia Commons / Monit2004
-
-
A primeira projeção nacional ocorreu em 2005, quando participou do reality show “Fame Gurukul”. Após o programa, mudou-se para Mumbai, onde trabalhou como freelancer, programador musical e produtor para publicidade, rádio e televisão. Foto: Reprodução Youtube
-
Nesse período, colaborou com compositores como Shankar–Ehsaan–Loy, Vishal–Shekhar, Pritam, Mithoon e Monty Sharma, além de investir na criação de um estúdio próprio. Foto: Wikimedia Commons / Monit2004
-
A estreia como cantor de playback no cinema hindi aconteceu em 2011, com a canção “Phir Mohabbat”, do filme “O Assassinato 2”. Foto: Divulgação
-
-
O reconhecimento nacional e a consolidação ocorreram em 2013 com “Tum Hi Ho”, da trilha sonora de “Aashiqui 2”, versão indiana do filme “Nasce Uma Estrela”. A canção foi o principal destaque do longa e rendeu a Arijit Singh seu primeiro Filmfare Award de Melhor Cantor Masculino. Foto: Divulgação
-
Ele também dá voz à outros músicas do filme, como “Chahun Main Ya Naa”, “Hum Mar Jayenge”, “ Meri Aashiqui”, “Aasan Nahin Yahan” e “Milne Hai Mujhse Aayi”. Foto: Divulgação
-
Na década de 2010, interpretou canções de destaque em filmes como “Essa Louca Juventude”, “Expresso de Chennai”, “Coquetel” “Barfi!”, “Irreverentes”, “Dor de Amor” e “Guerra”. Foto: Reprodução Instagram /@arijitsingh
-
-
Em 2018, venceu o National Film Award de Melhor Cantor Masculino pela canção “Binte Dil”, do filme “Padmaavat”. Foto: Divulgação
-
Em 2020, lançou o selo independente “Oriyon Music”, por meio do qual passou a produzir e lançar músicas fora do circuito cinematográfico. Nesse período, apresentou os singles “Dil Ko Maine Di Kasam” e “Rihaa”, este último também lançado em versão bengali, intitulada “Mukto Kore Dao”. Paralelamente, continuou gravando trilhas para filmes e séries. Foto: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
-
Em 2022, conquistou seu segundo National Film Award com a canção “Kesariya”, do filme “Brahm?stra: Part One – Shiva”, que também lhe rendeu mais um Filmfare Award, reforçando sua posição como o cantor masculino com maior número de vitórias recentes na categoria. Foto: Divulgação
-
-
Em 2025, venceu seu oitavo Filmfare Award pela música “Sajni”, do filme “Troca Surpresa”, igualando o recorde histórico de Kishore Kumar. Ao longo da carreira, o cantor interpretou mais de 700 canções para trilhas sonoras de filmes. Foto: Divulgação
-
Desde 2013, Arijit Singh realiza turnês pela Índia, América do Norte, Europa, Austrália e Sudeste Asiático, com apresentações em arenas, estádios e eventos internacionais, incluindo concertos acompanhados por orquestras sinfônicas. Foto: Wikimedia Commons / Monit2004
-
No mesmo ano de 2025, foi condecorado com o Padma Shri, uma das mais altas honrarias civis concedidas pelo Governo da Índia. Foto: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
-
-
Arijit Singh tem dois filhos com sua esposa Koel Roy, com quem é casado desde 2014, e uma enteada, filha de Koel de seu primeiro casamento. Foto: Reprodução Youtube