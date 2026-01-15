Entretenimento
Confira as músicas estrangeiras que completam 20 anos de lançamento em 2026
Call Me When You’re Sober – Evanescence: Primeiro single do álbum “The Open Door”, a faixa entrou no top 10 em diversos países e marcou a estreia da banda sem o guitarrista Ben Moody, que deixou o grupo em 2003. Foto: Instagram @evanescenceofficial
Hips Don’t Lie – Shakira feat. Wyclef Jean: A música chegou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100, foi uma das canções mais escutadas da década e figura entre os maiores sucessos da carreira de Shakira. Foto: Reprodução Instagram
What Goes Around… Comes Around – Justin Timberlake: A canção alcançou o topo da Billboard Hot 100, e o videoclipe contou com a participação de Scarlett Johansson. À época do lançamento, surgiram especulações de que a letra faria referência a um relacionamento passado do cantor com Britney Spears. Foto: reprodução instagram
Welcome To The Black Parade – My Chemical Romance: Single principal do álbum “The Black Parade”, entrou no top 10 do Reino Unido e liderou paradas alternativas nos Estados Unidos, além de ser um dos maiores marcos da banda. Foto: Reprodução Youtube
SOS – Rihanna – Lançada em 2006 como single do álbum “A Girl Like Me”, foi a primeira música da cantora a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100. A faixa utiliza um sample de “Tainted Love”, sucesso dos anos 1980, o que contribuiu para sua rápida identificação pelo público. Foto: Divulgação Clara Lionel Foundation
Supermassive Black Hole – Muse: Lançada em 2006 como parte do álbum “Black Holes and Revelations”, a música foi utilizada em produções audiovisuais, incluindo a franquia “Crepúsculo”, ampliando seu alcance para além do público tradicional da banda. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
Say It Right – Nelly Furtado: Destaque do álbum “Loose”, a faixa alcançou o top 10 em diversos países e manteve a cantora entre os principais nomes do pop internacional em 2006 e 2007. Foto: Wikimedia Commons / Roy Stephens
Chasing Cars – Snow Patrol: Presente no álbum “Eyes Open”, a balada se destacou pela simplicidade e carga emocional. Tornou-se uma das músicas mais populares da banda e um clássico das rádios. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
Crazy – Gnarls Barkley: Música do duo formado pelo DJ e produtor Danger Mouse e o cantor e rapper CeeLo Green, a faixa integra o álbum “St. Elsewhere” e se destacou pela combinação inovadora de soul, pop e música eletrônica. A canção venceu o Grammy de Melhor Performance Urbana Alternativa. Foto: Reprodução do site monkeybuzz.com.b
London Bridge – Fergie: Primeiro single solo da cantora no álbum “The Dutchess”, alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e marcou sua transição para carreira fora do Black Eyed Peas. Foto: US Department State wikimedia commons
Big Girls Don’t Cry – Fergie: Single do álbum “The Dutchess”, a canção ganhou ainda mais notoriedade no Brasil ao integrar a trilha sonora do casal Íris e Diego Alemão no BBB 7. Foto: Reprodução Youtube
Far Away – Nickelback: Canção do álbum “All the Right Reasons”, que se destacou como uma das baladas mais conhecidas da banda canadense. Foto: Divulgação
Irreplaceable – Beyoncé: Faixa do álbum “B’Day”, liderou a Billboard Hot 100 por dez semanas consecutivas e se tornou uma das músicas mais bem-sucedidas da carreira da cantora em termos comerciais. Foto: Raph PH/Wikimedia Commons
Snow (Hey Oh) – Red Hot Chili Peppers – Lançada em 2006 como single do álbum “Stadium Arcadium”, a música alcançou o primeiro lugar na parada Alternative Songs da Billboard. Foi uma das faixas mais executadas do disco, que marcou o retorno do guitarrista John Frusciante após um período fora da banda. Foto: Warner/Divulgação
Rehab – Amy Winehouse: Presente no álbum “Back to Black”, trouxe letra autobiográfica e forte influência do soul clássico. A música venceu o prêmio de Gravação do Ano no Grammy e se consolidou como um dos principais símbolos da carreira da artista, que faleceu em 2011. Foto: Youtube Amy Winehouse
Too Little Too Late – JoJo: Parte do álbum “The High Road”, a música chegou ao top 5 da Billboard Hot 100 e foi o trabalho que projetou a cantora internacionalmente, tornando-se o maior sucesso de sua carreira. Foto: Reprodução Youtube
So Sick – Ne-Yo: Lançada em 2006 como parte do álbum “In My Own Words”, alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e estabeleceu Ne-Yo como compositor e intérprete de destaque no rhythm and blues contemporâneo. Foto: Ne-Yo - Instagram @neyo