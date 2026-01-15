Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Campeão histórico do BBB, Fael leva vida longe da fama

RF
Redação Flipar
  • Morando em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Fael atua no agronegócio, área em que já trabalhava antes da fama. Veterinário formado, ele investiu o prêmio de R$ 1,5 milhão na compra de fazendas e na criação de gado, além de manter uma casa agropecuária.
    Morando em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Fael atua no agronegócio, área em que já trabalhava antes da fama. Veterinário formado, ele investiu o prêmio de R$ 1,5 milhão na compra de fazendas e na criação de gado, além de manter uma casa agropecuária. Foto: Arquivo Pessoal
  • Casado e pai de dois filhos, o ex-BBB compartilha ocasionalmente momentos da vida no campo, mantendo uma rotina simples e reservada. Que tal vermos o ranking de todos os campeões do programa de acordo com o percentual de votos conquistados em cada votação?
    Casado e pai de dois filhos, o ex-BBB compartilha ocasionalmente momentos da vida no campo, mantendo uma rotina simples e reservada. Que tal vermos o ranking de todos os campeões do programa de acordo com o percentual de votos conquistados em cada votação? Foto: Arquivo Pessoal
  • 1° lugar: Fael Cordeiro - BBB 12 - Percentual de 92% - Final contra Fabiana da Silva.
    1° lugar: Fael Cordeiro - BBB 12 - Percentual de 92% - Final contra Fabiana da Silva. Foto: Reprodução/ @dundeefael
  • 2° lugar: Diego Alemão - BBB 7 - Percentual de 91% - Final contra Carollini Honório.
    2° lugar: Diego Alemão - BBB 7 - Percentual de 91% - Final contra Carollini Honório. Foto: Reprodução/ @diegogasques
  • 3° lugar: Juliette Freire - BBB 21 - Percentual de 90,15% - Final contra Camilla de Lucas e Fiuk.
    3° lugar: Juliette Freire - BBB 21 - Percentual de 90,15% - Final contra Camilla de Lucas e Fiuk. Foto: Reprodução/ @juliette
  • 4° lugar: Cida - BBB 4 - Percentual de 69% - Final contra Thiago dos Santos.
    4° lugar: Cida - BBB 4 - Percentual de 69% - Final contra Thiago dos Santos. Foto: Reprodução/ @cidocabbb4
  • 5° lugar: Kleber Bambam - BBB 1 - Percentual de 68% - Final contra Vanessa Pascale e André Gabeh.
    5° lugar: Kleber Bambam - BBB 1 - Percentual de 68% - Final contra Vanessa Pascale e André Gabeh. Foto: Reprodução/ @bambamoficial
  • 6° lugar: Cézar Lima - BBB 15 - Percentual de 65% - Final contra Amanda Djehdian.
    6° lugar: Cézar Lima - BBB 15 - Percentual de 65% - Final contra Amanda Djehdian. Foto: Reprodução/ @cezarlimma
  • 6° lugar: Rodrigo Cowboy - BBB 2 - Percentual de 65% - Final contra Manuela Saadeh.
    6° lugar: Rodrigo Cowboy - BBB 2 - Percentual de 65% - Final contra Manuela Saadeh. Foto: Reprodução/ @cowboyrodrigoleonel
  • 8Â° lugar: Fernanda Keulla - BBB 13 - Percentual de 62,79% - Final contra Nasser e Andressa.
    8Â° lugar: Fernanda Keulla - BBB 13 - Percentual de 62,79% - Final contra Nasser e Andressa. Foto: ReproduÃ§Ã£o/ @fernandakeulla
  • 9° lugar: Paula Von Sperling - BBB 19 - Percentual de 61,09% - Final contra Alan Barbosa.
    9° lugar: Paula Von Sperling - BBB 19 - Percentual de 61,09% - Final contra Alan Barbosa. Foto: Reprodução/ @paulasperlingreal
  • 10° lugar: Marcelo Dourado - BBB 10 - Percentual de 60% - Final contra Fernanda Cardoso e Cadu.
    10° lugar: Marcelo Dourado - BBB 10 - Percentual de 60% - Final contra Fernanda Cardoso e Cadu. Foto: Reprodução/ TV Globo
  • 11° lugar: Emilly Araújo - BBB 17 - Percentual de 58% - Final contra Vivian Amorim e Ieda Wobeto.
    11° lugar: Emilly Araújo - BBB 17 - Percentual de 58% - Final contra Vivian Amorim e Ieda Wobeto. Foto: Reprodução/ @emillyaraujoc
  • 12Â° lugar: Gleici Damasceno - BBB 18 - Percentual de 57,28% - Final contra Kaysar e FamÃ­lia Lima
    12Â° lugar: Gleici Damasceno - BBB 18 - Percentual de 57,28% - Final contra Kaysar e FamÃ­lia Lima Foto: ReproduÃ§Ã£o/ @gleicidamasceno
  • 13° lugar: Jean Wyllys - BBB 5 - Percentual de 55% - Final contra Grazzi Massafera e Sammy.
    13° lugar: Jean Wyllys - BBB 5 - Percentual de 55% - Final contra Grazzi Massafera e Sammy. Foto: Reprodução/ @jeanwyllys_real
  • Obs: O BBB 16 não teve a tradicional contagem por percentual. Quem venceu foi Munik Nunes, em uma contagem de pontos. Ela fez 6 pontos de 6 possíveis e ganhou na final da Maria Claudia.
    Obs: O BBB 16 não teve a tradicional contagem por percentual. Quem venceu foi Munik Nunes, em uma contagem de pontos. Ela fez 6 pontos de 6 possíveis e ganhou na final da Maria Claudia. Foto: Reprodução/ @muniknunes
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay