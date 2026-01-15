Celebridades e TV
Campeão histórico do BBB, Fael leva vida longe da fama
Morando em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Fael atua no agronegócio, área em que já trabalhava antes da fama. Veterinário formado, ele investiu o prêmio de R$ 1,5 milhão na compra de fazendas e na criação de gado, além de manter uma casa agropecuária. Foto: Arquivo Pessoal
Casado e pai de dois filhos, o ex-BBB compartilha ocasionalmente momentos da vida no campo, mantendo uma rotina simples e reservada. Que tal vermos o ranking de todos os campeões do programa de acordo com o percentual de votos conquistados em cada votação? Foto: Arquivo Pessoal
1° lugar: Fael Cordeiro - BBB 12 - Percentual de 92% - Final contra Fabiana da Silva. Foto: Reprodução/ @dundeefael
2° lugar: Diego Alemão - BBB 7 - Percentual de 91% - Final contra Carollini Honório. Foto: Reprodução/ @diegogasques
3° lugar: Juliette Freire - BBB 21 - Percentual de 90,15% - Final contra Camilla de Lucas e Fiuk. Foto: Reprodução/ @juliette
4° lugar: Cida - BBB 4 - Percentual de 69% - Final contra Thiago dos Santos. Foto: Reprodução/ @cidocabbb4
5° lugar: Kleber Bambam - BBB 1 - Percentual de 68% - Final contra Vanessa Pascale e André Gabeh. Foto: Reprodução/ @bambamoficial
6° lugar: Cézar Lima - BBB 15 - Percentual de 65% - Final contra Amanda Djehdian. Foto: Reprodução/ @cezarlimma
6° lugar: Rodrigo Cowboy - BBB 2 - Percentual de 65% - Final contra Manuela Saadeh. Foto: Reprodução/ @cowboyrodrigoleonel
8Â° lugar: Fernanda Keulla - BBB 13 - Percentual de 62,79% - Final contra Nasser e Andressa. Foto: ReproduÃ§Ã£o/ @fernandakeulla
9° lugar: Paula Von Sperling - BBB 19 - Percentual de 61,09% - Final contra Alan Barbosa. Foto: Reprodução/ @paulasperlingreal
10° lugar: Marcelo Dourado - BBB 10 - Percentual de 60% - Final contra Fernanda Cardoso e Cadu. Foto: Reprodução/ TV Globo
11° lugar: Emilly Araújo - BBB 17 - Percentual de 58% - Final contra Vivian Amorim e Ieda Wobeto. Foto: Reprodução/ @emillyaraujoc
12Â° lugar: Gleici Damasceno - BBB 18 - Percentual de 57,28% - Final contra Kaysar e FamÃlia Lima Foto: ReproduÃ§Ã£o/ @gleicidamasceno
13° lugar: Jean Wyllys - BBB 5 - Percentual de 55% - Final contra Grazzi Massafera e Sammy. Foto: Reprodução/ @jeanwyllys_real
Obs: O BBB 16 não teve a tradicional contagem por percentual. Quem venceu foi Munik Nunes, em uma contagem de pontos. Ela fez 6 pontos de 6 possíveis e ganhou na final da Maria Claudia. Foto: Reprodução/ @muniknunes
