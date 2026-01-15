Celebridades e TV
Jean Smart: a carreira da atriz que venceu mais um Globo de Ouro por ‘Hacks’
A atriz venceu novamente pelo trabalho em “Hacks”, produção de comédia dramática da HBO Max. Com esse resultado, ela chega ao 13º prêmio acumulado por sua interpretação da personagem Deborah Vance. Foto: Reprodução do Youtube Canal Golden Globes
Na noite da premiação, Smart levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia, repetindo o reconhecimento pelo papel da veterana comediante. Na disputa, superou nomes de destaque da televisão atual, como Ayo Edebiri, de “O Urso”, e Jenna Ortega, protagonista de “Wandinha”. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart
Ao longo das quatro temporadas de “Hacks”, Jean Smart soma quatro estatuetas do Emmy, três Globos de Ouro, três Critics Choice Awards e três prêmios do sindicato dos atores, atualmente chamados de The Actor Awards, antiga denominação do SAG Awards. Foto: Divulgação
Jean Smart nasceu e cresceu em 1951 na cidade de Seattle, no estado de Washington. Filha de Kathleen Marie “Kay” Sanders e de Douglas Alexander Smart, professor universitário, ela é a segunda de quatro irmãos. Foto: Reprodução do History Link Collection
Após concluir a faculdade, iniciou a carreira artística no teatro, atuando em companhias regionais do noroeste dos Estados Unidos. Foto: Reprodução do History Link Collection
Em 1981, ganhou destaque ao interpretar Marlene Dietrich na peça “Piaf”, papel que retomaria na adaptação televisiva exibida em 1984. Foto: Reprodução do X @DailyJeanSmart
Paralelamente ao trabalho nos palcos, começou a aparecer com frequência na televisão, em participações como convidada em séries no fim dos anos 1970 e início da década seguinte. Foto: watch with kristin/Wikimédia Commons
A projeÃ§Ã£o nacional veio em 1985, quando foi escalada para viver Charlene Frazier Stillfield na sÃ©rie de comÃ©dia â??Designing Womenâ?, personagem que interpretou entre 1986 e 1991. ApÃ³s deixar o programa, sua carreira passou a se concentrar em telefilmes e papÃ©is coadjuvantes no cinema. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
Um de seus trabalhos mais marcantes nesse período foi a interpretação da serial killer Aileen Wuornos no telefilme “Overkill: The Aileen Wuornos Story”, exibido em 1992. Foto: Divulgação
Em 1995, assumiu o papel principal da sitcom “High Society”, que teve vida curta, assim como a série “Style and Substance”, da CBS, exibida pouco depois. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart
No início dos anos 2000, Jean Smart viveu Lana Gardner na consagrada comédia “Frasier”, atuação que lhe rendeu dois prêmios Emmy na categoria de Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia. Foto: Divulgação
Entre 2000 e 2004, integrou o elenco da série dramática “The District”, interpretando a supervisora de detetives e ex-esposa do personagem principal. Também se destacou como dubladora em produções animadas, como “Kim Possible” e “The Oblongs”. Foto: Divulgação
Em 2006, chamou atenção ao interpretar Martha Logan, a instável primeira-dama dos Estados Unidos na série “24 Horas”. O papel lhe rendeu indicações consecutivas ao Emmy nas categorias de atriz coadjuvante e atriz convidada em série dramática. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart
Pouco depois, conquistou mais um Emmy ao viver a mãe controladora da protagonista da sitcom “Samantha Who?”. Em 2012, voltou a ser indicada ao prêmio por uma participação em Harry’s Law. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart
A consagração mais recente veio a partir de 2021, justamente quando passou a protagonizar a série “Hacks”, interpretando uma lendária comediante de Las Vegas em busca de renovação artística. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart
Na vida pessoal, Jean Smart foi casada por 35 anos com o ator Richard Gilliland, de "Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu 2", que morreu em março de 2021, após uma breve doença. Foto: Reprodução
Os dois se conheceram nos bastidores de “Designing Women” e tiveram dois filhos, o primeiro nascido em 1989 e o segundo adotado em 2009. Em seu discurso ao receber o Emmy em 2021, a atriz prestou uma homenagem emocionada ao marido, reconhecendo o apoio decisivo que ele deu à sua carreira ao longo das décadas. Foto: Reprodução do Instagram @realjeansmart