Brasileiros ‘esqueceram’ R$ 10 bilhões nos bancos; veja se você tem dinheiro para buscar
Os valores fazem parte do Sistema de Valores a Receber, criado para devolver recursos que ficaram parados em bancos, consórcios e cooperativas. Foto: André Santos - Prefeitura de Uberaba-MG
Segundo a autoridade monetária, milhões de pessoas físicas e jurídicas ainda não verificaram se têm direito a receber algum montante disponível. Foto: Unsplash
Entre as origens mais comuns desses recursos estão contas encerradas com saldo residual, tarifas cobradas indevidamente e parcelas de consórcios não resgatadas. Foto: Daniel Dan/Unsplash
A maior parte dos beneficiários tem valores pequenos a receber, muitas vezes inferiores a R$ 10, o que contribui para o esquecimento. Foto: Reprodução de TV
Apesar disso, o volume total chama atenção e revela a dimensão dos recursos que permanecem fora do bolso dos cidadãos. Foto:
Desde a criação do sistema, bilhões de reais já foram devolvidos, mas uma parcela significativa segue aguardando solicitação. Foto: Agência Brasil
A consulta é gratuita e pode ser feita diretamente pela internet, sem a necessidade de intermediários ou pagamento de taxas. Foto: Reprodução/Youtube/BancoCentral
Para saber se há valores disponíveis, o cidadão deve informar CPF e data de nascimento, enquanto empresas usam CNPJ e data de abertura. Foto: Joshua Hoehne/Unsplash
Caso exista saldo a receber, o resgate exige uma conta gov.br com nível de segurança mais elevado, como prata ou ouro. Foto: Valter Campanato/Ag. Brasil
O pagamento é feito preferencialmente por Pix, diretamente na conta indicada pelo titular, em prazo informado no próprio sistema. Foto: Divulgação
O Banco Central reforça que não envia mensagens por telefone, e-mail ou redes sociais oferecendo esse tipo de serviço. Foto: Imagem de iqbal nuril anwar por Pixabay
A recomendação é que os cidadãos desconfiem de promessas fáceis e consultem apenas os canais oficiais para evitar golpes. Foto: Divulgação/Banco Central do Brasil
A iniciativa busca ampliar a transparÃªncia do sistema financeiro e garantir que recursos esquecidos retornem a seus verdadeiros donos. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
