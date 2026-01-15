Entretenimento
Você fazia ideia? Saiba quais foram as músicas mais tocadas em shows pelo Brasil em 2025
No topo da lista está o clássico sertanejo “Evidências”, reforçando sua presença constante nos palcos brasileiros.Composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle em 1990, “Evidências” ficou à frente de todos os outros sucessos no ranking de execução. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
A canção, eternizada nas vozes de Chitãozinho & Xororó, evidencia como clássicos transcendem gerações em apresentações ao vivo. Foto: Renan Katayma - Flickr
O levantamento considerou apenas eventos que recolheram os direitos autorais de execução pública ao longo de 2025. Isso garante que os dados reflitam shows formalizados e em dia com a legislação musical no país. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Na segunda posição aparece “Boate Azul”, outro clássico do sertanejo, composto por Benedito Seviero e Tomaz. A presença dessa faixa reforça a influência contínua do gênero sertanejo nos repertórios dos artistas brasileiros. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Em terceiro lugar está “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, de Tim Maia, representação do soul e do pop brasileiro nas setlists. A diversidade de gêneros do top 3 mostra que o público ainda valoriza diferentes estilos em apresentações ao vivo. Foto: Imagem de Nico Franz por Pixabay
Além dos três primeiros, o ranking traz músicas que marcaram décadas, como “Telefone Mudo” e “Eva”, hits dos anos 1980. Foto: Imagem de Miguel ángel villar por Pixabay
Essas canções continuam presentes nos repertórios por sua forte conexão emocional com o público. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O fenômeno não se restringe apenas ao sertanejo: “Cheia de Manias”, clássico do pagode, também figura entre as mais tocadas. Foto: Imagem de Dirk (Beeki®) Schumacher por Pixabay
Esse equilíbrio entre gêneros reafirma a pluralidade da música popular brasileira em shows ao vivo. Foto: imagem gerada por i.a
Um dos destaques recentes na lista é “Erro Gostoso”, de Simone Mendes, lançada em 2023 e ocupando a sétima posição. Ela é a única música lançada na década atual entre os dez primeiros colocados. Foto: Reprodução Instagram @simonemendes
Na sequência está “Anna Julia”, de Marcelo Camelo, lançada em 1999 e que segue embalando apresentações ao vivo. O repertório evidencia como clássicos das décadas passadas ainda emocionam e movem plateias. Foto: Imagem de TheSunsetHunter por Pixabay
Foto: Imagem de Uwe Conrad por Pixabay
O ranking foi divulgado próximo ao Dia Mundial do Compositor, celebrado em 15 de janeiro, data que homenageia os criadores por trás dos sucessos. Essa escolha ressalta a importância de reconhecer não apenas executantes, mas também autores de obras memoráveis. Foto: Imagem de Uwe Conrad por Pixabay
A divulgação dos dados pelo Ecad também chama atenção para a gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. Mais de cinco milhões de obras estão cadastradas, garantindo remuneração a compositores e artistas nas execuções públicas. Foto: imagem gerada por i.a
O levantamento reforça que shows ao vivo continuam sendo um espaço vital para manter vivas canções que marcaram gerações. Foto: imagem gerada por i.a
Ao mesmo tempo, abre espaço para que repertórios contemporâneos ganhem destaque entre públicos de todas as idades. Foto: imagem gerada por i.a
