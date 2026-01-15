Galeria
Ataques sucessivos de abelhas deixam vítimas no Sul; um homem morreu
-
Esse foi o segundo caso de ataque de abelhas no estado gaúcho em dois dias. No domingo dia 11, o pescador Virones Vanderlei Muller, de 52 anos, morreu após ser atacado no município de Alegria. Foto: reprodução TV Globo
-
O G1 ouviu um apicultor . Ele disse que no verão os enxames crescem muito e as abelhas armazenam alimentos. Com a redução das floradas, as abelhas ficam mais agressivas. E o calor também agrava a situação. Foto: reprodução TV Globo
-
A orientação é correr em zigue-zague protegendo rosto e pescoço, procurar um abrigo fechado ou mergulhar na água. Foto: reprodução TV Globo
-
Ataques de abelhas são mais comuns do que muitos pensam. Em setembro de 2025, quatro pessoas foram hospitalizadas - entre elas uma criança e um idoso - em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Sete filhotes de cachorro morreram. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
-
-
O enxame atacou moradores e animais na zona rural do município, exigindo intervenção do Corpo de Bombeiros. Uma cadela também foi ferida e levada ao veterinário. Para conter a situação, os bombeiros utilizaram jatos de água em forma de neblina para dispersar as abelhas. Foto:
-
Ataques de abelhas têm sido comuns em diversas partes do Brasil. E as colmeias se formam, principalmente, em árvores, assustando quem mora nas proximidades. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
-
As abelhas africanas, que se amontoam nos galhos e nos troncos, são conhecidas por atacarem com alguma facilidade e por ficarem furiosas caso alguém tente mexer na colmeia. Foto: Reprodução TV Globo
-
-
Ataques de abelhas são perigosos porque, dependendo da intensidade das picadas e do organismo da vítima, esses casos podem até ser fatais. Foto: Imagem de der_niels por Pixabay
-
Porém, as abelhas são essenciais para a polinização de muitas plantas, incluindo diversas culturas alimentícias. Elas ajudam a manter a biodiversidade ao garantir a reprodução de várias espécies vegetais. Foto: Divulgação/Embrapa Meio Ambiente
-
Sem as abelhas, o equilíbrio ecológico e a produção de alimentos estariam em grave risco. Por isso, é necessário que haja uma maneira natural que evitar os ataques das abelhas, sem práticas para exterminá-las. Foto:
-
-
Veja agora algumas recomendações para evitar a entrada de abelhas dentro de casa. Primeiro, conheça as plantas que agem como repelentes e saiba como mantê-las. Foto: Reprodução TV Globo
-
Louro - Possui compostos como eugenol, que têm propriedades aromáticas repelentes para as abelhas. Seu cheiro intenso pode ser incômodo e interferir na comunicação entre elas. Também pode bloquear sinais químicos essenciais para suas interações. Quem plantar louro não precisa regar muitas vezes. É uma espécie habituada a pouca umidade. Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
-
Hortelã - Contém mentol, que exala um aroma fresco e penetrante, desconfortável para abelhas. Esse cheiro interfere na capacidade de localização delas. O cultivo de hortelã em áreas estratégicas é usado para afastar insetos de forma natural. O vaso deve ficar junto a janelas e varandas bem iluminadas e protegidas de ventos fortes. Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
-
-
Menta - É rica em mentol e óleos essenciais que irritam os sentidos das abelhas. Seu aroma forte pode mascarar odores florais, confundindo os insetos. Por isso, é usada como um repelente natural eficiente. Não se dá bem nem com seca nem com solos encharcados. Precisa ver se a terra está úmida e, quando secar, aí é preciso regar logo. Foto: Imagem de Miguel Pujante por Pixabay
-
Jasmim - Apesar de ter um aroma doce, o jasmim possui componentes que algumas espécies de abelhas evitam. Seu cheiro, dependendo da intensidade, pode ser interpretado como desagradável. No entanto, nem todas as abelhas são repelidas por ele. Essa planta deve ser molhada de duas a três vezes por semana e devem ser feitas em abundância Foto: Imagem de james wesley por Pixabay
-
Citronela - Seu odor cítrico mascara os feromônios das abelhas, tornando a localização do alimento ou colmeia mais difícil. É muito utilizada em velas e sprays repelentes. Essa planta precisa de bastante sol. Bote em local exposto. E regue uma vez por dia, mas sem encharcar. Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
-
-
Uma vela de citronela costuma ser indicada para a prevenção da entrada de abelhas em casa. E a citronela é famosa, principalmente, por seus óleos essenciais que afastam insetos, incluindo as abelhas. Foto: Flickr jojo 77
-
Portanto, certos óleos também agem para afastar abelhas, não apenas de citronela. Pode-se usar um borrifador para proteger o ambiente. E, além de evitar abelhas, eles também têm propriedades terapêuticas. Veja outros úteis: Foto: couleur pixabay
-
Óleo de menta - Concentrado em mentol, tem um cheiro extremamente forte que incomoda as abelhas. Ele interfere em sua comunicação olfativa e senso de navegação. É amplamente utilizado para repelir vários tipos de insetos. E ainda faz bem à saúde humana. Foto: Flickr Gramme Products
-
-
Óleo de cravo - É rico em eugenol, que é tóxico para muitos insetos, incluindo as abelhas. Seu cheiro pungente atua como um dissuasor, impedindo a aproximação. Também é eficaz em áreas pequenas por ser concentrado. Para as pessoas, possui propriedades analgésicas, antissépticas, fungicidas, anti-inflamatórias e antivirais. Foto: Flickr Nutrapharm India
-
Óleo de eucalipto - Possui um aroma fresco e forte que confunde os sistemas olfativos das abelhas. Ele contém cineol, um composto que afasta diversos insetos. É usado como ingrediente em produtos repelentes devido à sua eficácia. O melhor dos óleos para problemas respiratórios, por ser antisséptico, expectorante e antiespasmódico. Foto: Flickr biophyto pharm
-
Quem quiser pode instalar telas nas janelas e na varanda para conter os insetos (mas com buracos bem fininhos, por onde não passem os bichos). Foto: Reprodução
-
-
Quem tem piscina deve manter coberta para não deixar a água exposta. Assim, não atrai insetos de forma geral. Foto: Flickr Costa Turiso
-
Em caso de picada de abelha, a pessoa pode usar uma bolsa térmica com gelo no ponto da picada. Mas não deixe de procurar o médico. Foto: Divulgação/Mercado Livre
-
Certas pessoas têm alergia a abelha e só descobrem quando são picadas. Além disso, o ferrão é doloroso. Então, cuidado! Foto: Imagem de Nowaja por Pixabay
-