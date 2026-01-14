Celebridades e TV
Atriz Titina Medeiros, que morreu de câncer, tinha carreira no teatro, séries e novelas; relembre papéis
Ela faleceu no dia 11 de janeiro, aos 48 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Foto: Reproduc?a?o
Nascida em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e criada em Acari, na região do Seridó, Titina construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema. Foto: Globo/Beatriz Damy
Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ela sempre manteve forte ligação com a cultura potiguar. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Antes da televisão, Titina iniciou sua trajetória nos palcos, ainda na década de 1990. Ela atuou em peças famosas e vencedoras de prêmios, como "Sua Incelença" e "Ricardo III". Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Também integrou importantes grupos teatrais do Rio Grande do Norte, como o Casa de Zoé e o Candeia, neste último também atuando como diretora. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em 2003, ela ganhou projeção nacional ao participar do quadro do Fantástico "Brasil Total", na TV Globo. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em 2012, Titina brilhou ao interpretar a divertida “personal colega” da personagem Chayene, vivida por Cláudia Abreu, na novela "Cheias de Charme". Foi seu primeiro trabalho em uma novela. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Ao longo da carreira na TV Globo, participou de outras produções como "Geração Brasil", em 2014, "A Lei do Amor", em 2016, e "Onde Nascem os Fortes", em 2018. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Em 2023, viveu a DrÂª Solange na sÃ©rie "CangaÃ§o Novo" e fez uma participaÃ§Ã£o especial na novela "Amor Perfeito". Foto: Reinaldo Marques/TV Globo
O ator Welder Rodrigues, que faz Sebastião Bodó, prefeito e marido de Nivalda, homenageou a atriz nas redes sociais. "Você sempre foi luz", escreveu ele. Foto: Beatriz Damy/Rede Globo
Titina era casada há quase 20 anos com o ator César Ferrario, com quem contracenou em "Cheias de Charme". Foto: Reproduc?a?o
Em despedida, o marido destacou o legado artístico e humano da atriz, ressaltando sua entrega, sensibilidade e amor pela arte. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
"Deixa um legado imenso. Seu talento atravessou o teatro, a televisão e o cinema, marcou personagens, emocionou plateias [...] Cada trabalho, cada personagem, cada encontro, foi uma extensão da sua alma"", exaltou ele. Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda
O velório começou na noite de 11 de janeiro no Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Na segunda (12 de janeiro), a cerimônia continuou na Casa de Cultura de Acari e depois o sepultamento acontece no cemitério local. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo