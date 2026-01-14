Francisco Mignone, 128 anos; veja 10 grandes músicos eruditos brasileiros

Sua obra-prima, “O Guarani”, baseada no romance de José de Alencar, estreou em 1870 em Milão e foi celebrada na Europa como um exemplo de exotismo romântico. Gomes foi também autor de outras óperas importantes, como “Fosca” e “Lo Schiavo”, e até hoje é lembrado como o mais relevante operista brasileiro, capaz de inserir o país no circuito lírico mundial. Foto: Reprodução do livro Carlos Gomes, uma obra em foco