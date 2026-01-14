Animais
Maior mosca do mundo tem origem no Brasil e engana à primeira vista
Além de imitar o zumbido desses insetos, apresenta corpo escuro com reflexos metálicos, asas opacas em tons que vão do alaranjado ao esbranquiçado e antenas alongadas, geralmente com extremidades alaranjadas. Essa semelhança não é por acaso, mas sim uma estratégia de defesa contra predadores. Foto: Sirlei R Rocha / iNaturalist
A espécie é endêmica do Brasil, encontrada com mais frequência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, embora também registrada em outras áreas. Suas larvas se desenvolvem em formigueiros de saúvas, onde permanecem até emergirem como adultos. Foto: Paulo Henrique da Silva / iNaturalist
Em março de 2025, pesquisadores acharam em Novas Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida de mosca-serra. O inseto fossilizado pode ter até 15 milhões de anos. No mínimo 11 milhões. Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
O principal valor do achado é que ele auxilia nos estudos sobre a evolução de moscas que existem hoje em dia. A mosca-serra fossilizada ganhou dos pesquisadores o nome de Baladi Warru, em referência aos aborígenes Wiradjuri, que viveram no local em que o fóssil foi encontrado. Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
As moscas, especialmente a mosca doméstica (Musca domestica), são insetos dípteros (possuem apenas um par de asas) que convivem intimamente com os seres humanos há milênios. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
"Tem uma mosca na minha comida". Essa clássica frase sobre um dos insetos mais comuns que existem pode representar muito mais do que parece. Foto: Peggychoucair por Pixabay
Afinal, o que fazer quando uma mosca pousa em uma comida? Deve-se descartar o alimento ou não? Veja essa e outras curiosidades sobre esse animal tão presente no nosso dia a dia! Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
Elas são encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta, exceto em regiões extremamente frias, como as zonas polares. Foto: Sophia Nel por Pixabay
Existem milhares de espécies de moscas que desempenham papéis importantes na natureza, tanto como polinizadoras quanto como decompositoras. Foto: Andreas Hoja por Pixabay
Até por conta disso, apesar de seu pequeno tamanho, as moscas representam um incômodo significativo e podem ser vetores de diversas doenças. Foto: - Psubraty por Pixabay
O ciclo de vida de uma mosca passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em matéria orgânica em decomposição, como lixo, fezes e restos de alimentos. Foto: imagem Freepik
Elas se reproduzem rapidamente, o que pode fazer com que suas populações cresçam de forma exponencial em condições favoráveis. Foto: Divulgação
As larvas, também chamadas de vermes, se alimentam e crescem nesse ambiente, passando por várias mudas. Foto: Reprodução de Youtube
Após se alimentarem o suficiente, as larvas passam para o estágio de pupa, quando ocorre a metamorfose para a forma adulta. Foto: Scott Bauer/Wikimédia Commons
As moscas adultas têm uma vida curta, que geralmente varia de alguns dias a semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais. Foto: Ronny Overhate por Pixabay
As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos. Foto: Imagem de Ted Erski por Pixabay
Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos. Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
Entre as doenças que as moscas podem transmitir estão a cólera, a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose. Foto: Ronny Overhate por Pixabay
Além de transmitirem doenças, as moscas também podem causar intoxicações alimentares ao contaminarem alimentos com suas fezes e vômito. Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
Elas carregam bactérias e vírus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles. Foto: gwendoline63 por Pixabay
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento. Foto: Imagem Freepik
Para manter as moscas longe da sua comida, Ã© importante manter a cozinha sempre limpa, descartar o lixo regularmente, cobrir os alimentos expostos e instalar telas nas janelas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Utilizar ventiladores também pode ajudar a afastá-las, e o uso de inseticidas é uma opção eficaz, desde que aplicados longe de alimentos. Foto: Divulgação
Outro grupo conhecido são as moscas-varejeiras, que depositam seus ovos em tecidos em decomposição ou diretamente em animais vivos. Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
Algumas espécies, como a Cochliomyia hominivorax, causam miíase, uma infestação parasitária em que as larvas se alimentam de tecidos vivos, o que pode ser uma condição médica grave tanto para animais quanto para seres humanos. Foto: flickr - Judy Gallagher
Apesar de tudo, as moscas também têm um papel importante no ecossistema. Elas ajudam na polinização de certas plantas e desempenham uma função vital no processo de decomposição, quebrando materiais orgânicos e acelerando sua reciclagem no solo. Foto: Sophia Nel por Pixabay