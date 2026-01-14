Galeria
Estudo aponta curiosa espécie de árvore que se favorece com raios
A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá. Foto: Divulgação/Evan Gora/Instituto Cary de Estudos do Ecossistema
O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem. Foto: Reprodução/Evan Gora
Além disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestações em 78%) e matam árvores vizinhas, reduzindo a competição por luz e nutrientes. Foto: Reprodução/Evan Gora
Como a Dipteryx oleifera é mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios é 68% maior. Foto: Reprodução/Evan Gora
No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes). Foto: Reprodução/Evan Gora
O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência. Foto: Reprodução/Evan Gora
Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade. Foto: Reprodução/Evan Gora
Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos. Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos. Foto: Sanket Jawali/Unsplash
A Dipteryx oleifera, também conhecida como almendro ou tonka, é uma árvore tropical nativa da América Central e do Norte da América do Sul, incluindo países como Panamá, Costa Rica, Colômbia e Venezuela. Foto: Reprodução/Evan Gora
Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais. Foto: Reprodução
Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria. Foto: Pexels/Pixabay
As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal. Foto: engin akyurt/Unsplash
Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos. Foto: Hans Veth/Unsplash
Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal. Foto: Couleur/Pixabay