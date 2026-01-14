Galeria
Descubra como o café solúvel surgiu para resolver um problema macroeconômico
-
Embora tentativas de criar um café de preparo rápido existam desde o século 17, foi apenas no século 20 que a tecnologia alavancou de vez. Foto: freepik/valeria_aksakova
-
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé solúvel ganhou projeção internacional ao ser incluído nos kits de emergência dos soldados norte-americanos. Foto: Reproduc?a?o
-
A partir dali, a bebida se consolidou algo prático, leve e fácil de preparar. Foto: elias shariff falla/pixabay
-
O café instantâneo deixou de ser apenas uma solução logística ou industrial e passou a fazer parte do cotidiano de lares, escritórios e cafeterias ao redor do mundo. Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
-
-
A produção do Nescafé solúvel começa no campo, com o cultivo do café, especialmente das variedades arábica e robusta. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Cada tipo de semente apresenta características distintas de sabor, resistência e teor de cafeína. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
O processo agrícola envolve germinação, crescimento das mudas, plantio em regiões de clima adequado, floração, frutificação e colheita, que pode ser manual ou mecanizada. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Após a colheita, os grãos passam por etapas essenciais de beneficiamento, como despolpa, fermentação controlada, lavagem e secagem, garantindo qualidade e estabilidade para a etapa industrial. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Nas fábricas, os grãos selecionados são limpos, torrados em altas temperaturas (200°C) e resfriados rapidamente para preservar aromas e sabores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Em seguida, passam por moagem específica e entram nos extratores industriais, onde são misturados com água quente sob pressão controlada, resultando em um café líquido altamente concentrado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Então, essa "versão concentrada" passa por processos de evaporação a vácuo e congelamento rápido, formando lâminas que posteriormente são quebradas em grânulos de 2 a 3 milímetros. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Em câmaras de vácuo, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Esse método é fundamental para manter as características sensoriais do café original, gerando um produto seco, estável e de longa durabilidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
O produto final é hermeticamente fechado e distribuído para diferentes mercados, com uma vida útil de até 24 meses. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Criado para resolver problemas de excesso de produção, o café solúvel se transformou em um item essencial da rotina moderna, oferecendo rapidez e praticidade sem abrir mão do sabor do café. Foto: Reproduc?a?o/YouTube