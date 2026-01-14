Assine
Descubra como o café solúvel surgiu para resolver um problema macroeconômico

RF
Redação Flipar
  • Embora tentativas de criar um café de preparo rápido existam desde o século 17, foi apenas no século 20 que a tecnologia alavancou de vez.
    Embora tentativas de criar um café de preparo rápido existam desde o século 17, foi apenas no século 20 que a tecnologia alavancou de vez. Foto: freepik/valeria_aksakova
  • Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé solúvel ganhou projeção internacional ao ser incluído nos kits de emergência dos soldados norte-americanos.
    Durante a Segunda Guerra Mundial, o Nescafé solúvel ganhou projeção internacional ao ser incluído nos kits de emergência dos soldados norte-americanos. Foto: Reproduc?a?o
  • A partir dali, a bebida se consolidou algo prático, leve e fácil de preparar.
    A partir dali, a bebida se consolidou algo prático, leve e fácil de preparar. Foto: elias shariff falla/pixabay
  • O café instantâneo deixou de ser apenas uma solução logística ou industrial e passou a fazer parte do cotidiano de lares, escritórios e cafeterias ao redor do mundo.
    O café instantâneo deixou de ser apenas uma solução logística ou industrial e passou a fazer parte do cotidiano de lares, escritórios e cafeterias ao redor do mundo. Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
  • A produção do Nescafé solúvel começa no campo, com o cultivo do café, especialmente das variedades arábica e robusta.
    A produção do Nescafé solúvel começa no campo, com o cultivo do café, especialmente das variedades arábica e robusta. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Cada tipo de semente apresenta características distintas de sabor, resistência e teor de cafeína.
    Cada tipo de semente apresenta características distintas de sabor, resistência e teor de cafeína. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O processo agrícola envolve germinação, crescimento das mudas, plantio em regiões de clima adequado, floração, frutificação e colheita, que pode ser manual ou mecanizada.
    O processo agrícola envolve germinação, crescimento das mudas, plantio em regiões de clima adequado, floração, frutificação e colheita, que pode ser manual ou mecanizada. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Após a colheita, os grãos passam por etapas essenciais de beneficiamento, como despolpa, fermentação controlada, lavagem e secagem, garantindo qualidade e estabilidade para a etapa industrial.
    Após a colheita, os grãos passam por etapas essenciais de beneficiamento, como despolpa, fermentação controlada, lavagem e secagem, garantindo qualidade e estabilidade para a etapa industrial. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Nas fábricas, os grãos selecionados são limpos, torrados em altas temperaturas (200°C) e resfriados rapidamente para preservar aromas e sabores.
    Nas fábricas, os grãos selecionados são limpos, torrados em altas temperaturas (200°C) e resfriados rapidamente para preservar aromas e sabores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Em seguida, passam por moagem específica e entram nos extratores industriais, onde são misturados com água quente sob pressão controlada, resultando em um café líquido altamente concentrado.
    Em seguida, passam por moagem específica e entram nos extratores industriais, onde são misturados com água quente sob pressão controlada, resultando em um café líquido altamente concentrado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Então, essa
    Então, essa "versão concentrada" passa por processos de evaporação a vácuo e congelamento rápido, formando lâminas que posteriormente são quebradas em grânulos de 2 a 3 milímetros. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Em câmaras de vácuo, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido.
    Em câmaras de vácuo, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem virar líquido. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Esse método é fundamental para manter as características sensoriais do café original, gerando um produto seco, estável e de longa durabilidade.
    Esse método é fundamental para manter as características sensoriais do café original, gerando um produto seco, estável e de longa durabilidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O produto final é hermeticamente fechado e distribuído para diferentes mercados, com uma vida útil de até 24 meses.
    O produto final é hermeticamente fechado e distribuído para diferentes mercados, com uma vida útil de até 24 meses. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Criado para resolver problemas de excesso de produção, o café solúvel se transformou em um item essencial da rotina moderna, oferecendo rapidez e praticidade sem abrir mão do sabor do café.
    Criado para resolver problemas de excesso de produção, o café solúvel se transformou em um item essencial da rotina moderna, oferecendo rapidez e praticidade sem abrir mão do sabor do café. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
