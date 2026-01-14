Menino sobrevive após passar a noite à deriva num caiaque: ‘Só via a luz da Lua’

O menino relatou que, durante as horas à deriva, estava muito escuro e ele ficou com medo, achando que ninguém conseguiria ajudá-lo na água agitada. "Eu só via a claridade da lua, tive que ficar parado e orar para Jesus me ajudar. Quando eu cheguei na areia, eu tava sozinho, comecei a agradecer". Para a família, um alívio indescritível após muita angústia. Foto: Reprodução TV Globo