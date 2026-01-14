Assine
Como funciona o lenacapavir, nova aposta na prevenção do HIV

RF
Redação Flipar
  • A expectativa é que o medicamento represente um avanço importante no combate à AIDS no Brasil, ainda que sua incorporação ao SUS dependa de análises específicas.
    Foto: Imagem de Irina Alex por Pixabay
  • Antes da oferta pública, a CMED deve definir o preço máximo. A CMED é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo federal responsável por definir o preço máximo que um medicamento pode ter no Brasil. Ela atua para evitar abusos e equilibrar o mercado.
    Foto: Divulgação
  • Já a Conitec avaliará custo-benefício e impacto orçamentário. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS avalia se um medicamento, vacina ou tratamento deve ou não ser oferecido pelo SUS. Ela analisa eficácia, segurança, custo-benefício e impacto no orçamento público antes de recomendar a incorporação.
    Foto: Divulgação
  • O lenacapavir atua de forma inovadora, agindo diretamente sobre o capsídeo do vírus HIV-1, estrutura essencial para a reprodução viral.
    Foto: NIH/Wikimedia Commons
  • Ao se ligar à “casca” do vírus, o medicamento desregula o processo de replicação, dificultando que o HIV se multiplique no organismo
    Foto: Dzinamarira, T.; Almehmadi, M.; Alsaiari, A.A.; Allahyani, M.; Aljuaid, A.; Alsharif, A.; Khan, A.; Kamal, M.; Rabaan, A.A.; Alfaraj, A.H wikimedia commons
  • Essa forma de ação é diferente da maioria dos antirretrovirais, que bloqueiam principalmente enzimas envolvidas na integração do DNA viral.
    Foto: Thomas Splettstoesser wikimedia commons
  • Estudos apresentados à Anvisa indicam alta eficácia, com 100% de prevenção em mulheres cisgênero e desempenho robusto em comparação a PrEP oral.
    Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil
  • A PrEP oral diária está disponível no SUS desde 2018, mas a versão injetável promete maior comodidade e adesão por exigir menos aplicações.
    Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
  • HIV-1 é o tipo predominante de vírus no mundo e no Brasil, com a variante alvo principal das estratégias de prevenção pública.
    Foto: Gerd Altmann pixabay
  • A aprovação pela Anvisa se limita à prevenção da infecção pelo HIV-1, não sendo aplicada à variante HIV-2.
    Foto: PRess Serbia - Flickr
  • Mesmo com a licença sanitária concedida, a entrada no SUS ainda enfrenta etapas burocráticas e debate sobre custos.
    Foto: Arquivo/EBC
  • Nos Estados Unidos, o custo anual por pessoa usando essa profilaxia semestral pode ultrapassar US$ 28 mil, o que levanta questões de orçamento.
    Foto: Wheeler Cowperthwaite - Flickr
  • Entre as vantagens do método estão a redução da necessidade de uso diário de medicamento e melhor logística de distribuição.
    Foto: imagem gerada por i.a
  • Especialistas destacam que a aplicação semestral pode ser especialmente útil em áreas com baixa cobertura de atenção primária à saúde.
    Foto: imagem gerada por i.a
  • O lenacapavir está disponível em versões oral e injetável, com a formulação subcutânea indicada para manutenção prolongada da PrEP.
    Foto: imagem gerada por i.a
