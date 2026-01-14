Celebridades e TV
Casamento secreto e bordão atemporal: veja curiosidades sobre a carreira de Solange Couto
Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional. Foto: Reprodução
Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos. Foto: Arquivo pessoal
Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na Ã©poca. Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Reproduc?a?o Instagram
