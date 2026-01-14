Assine
Nômades viram ‘caçadores de meteoritos’ e faturam com isso na Mauritânia

RF
Redação Flipar
    A prÃ¡tica tem acontecido no deserto do Saara, conhecido por ser o maior deserto quente do mundo. Foto: Wikimedia Commons/Luca Galuzzi
    LÃ¡, nÃŽmades percorrem longas distÃ¢ncias enquanto conduzem seus rebanhos, sempre atentos ao solo na esperanÃ§a de encontrar fragmentos extraterrestres. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
    Rochas raras — oriundas da Lua ou de Marte, por exemplo — podem render milhares de dólares, o que alimenta o interesse crescente pela atividade. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
    Na capital Nouakchott, já existem caçadores que conseguem identificar condritos, um tipo comum de meteorito, apenas observando a crosta formada durante a entrada da rocha na atmosfera. Foto: Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash
    Segundo ele, às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
    O aumento da procura começou há cerca de uma década, impulsionado pela descoberta do meteorito marciano Tissint, no Marrocos. Foto: Flickr - Jon Taylor
    Os valores de venda variam: alguns fragmentos atingem até US$ 1.000 por grama no mercado internacional, mas, nas negociações locais, muitas peças não chegam a valer mais de US$ 10, o que leva muitos coletores a desistirem de vender. Foto: Ritanuka Ghosh/Unsplash
    As transações agora ocorrem cada vez mais em plataformas digitais como WhatsApp e TikTok ou por meio de intermediários sediados em Bir Moghrein, no norte do país. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
    São esses intermediários que realizam a inspeção das rochas antes de vendê-las para o exterior. Foto: Reproduc?a?o/VICE News
    Mas tem um porém: a Mauritânia não dispõe de centros de análise nem de legislação específica para regular o comércio de meteoritos. Foto: MIGUEL BAIXAULI/Unsplash
    De acordo com o planetólogo Ely Cheikh Mouhamed Navee, o primeiro do país, muitos nômades dependem apenas da própria experiência ou enviam amostras para cientistas estrangeiros. Foto: Eugen Sacalî/Unsplash
    Ele sugere a criação de um sistema de câmeras para registrar quedas de meteoritos no deserto e propõe também a fundação de um museu nacional, no qual essas rochas espaciais possam ser preservadas e exibidas ao público. Foto: GWANGJIN GO/Unsplash
    A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, com uma população estimada em 4,2 milhões de pessoas. Foto: Maurita?nia - Reproduc?a?o/YouTube
    Por ter seu território quase inteiramente dominado pelo Deserto do Saara, o país é coberto de paisagens áridas, dunas e um clima extremamente seco. Foto: Wikimedia Commons/Bertramz
    A capital, Nouakchott, surgiu de uma pequena vila costeira para se tornar o grande centro político e econômico onde vive grande parte da população. Foto: Wikimedia Commons/Laminesall96
    Economicamente, o país depende principalmente da mineração de ferro, da agricultura e da pesca. Foto: Wikimedia Commons/Uzabiaga
    Apesar de suas riquezas naturais, a Mauritânia enfrenta desafios sociais e econômicos, incluindo desigualdade, pobreza e questões relacionadas à escravidão moderna, que ainda persistem em algumas regiões. Foto: Wikimedia Commons/Bertramz
    O país também é famoso pela Estrutura de Richat, conhecida como o "Olho da África", uma formação geológica circular impressionante visível do espaço. Foto: Domínio Público/NASA Earth Observatory
