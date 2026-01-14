Estilo de Vida
Descubra quantos passageiros cabem no ônibus mais longo do mundo
-
Foi o caso do DAF Super CityTrain, o ônibus mais longo já construído, com 32,2 metros de comprimento. Foto: Divulgação
-
Este ônibus gigante foi fabricado na Holanda em 1989 e tinha capacidade para 350 passageiros. Foto: Reprodução/Internet
-
Originalmente, o DAF Super CityTrain foi projetado para operar em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Foto: MONUSCO/Myriam Asmani
-
O ônibus enfrentou desafios como infraestrutura inadequada, manutenção cara e necessidade de motoristas especializados, sendo retirado de circulação pouco tempo depois. Foto: Reprodução/Internet
-
-
Mesmo assim, o DAF Super CityTrain entrou para o Guinness Book e influenciou projetos futuros. Veja outros modelos que surgiram a partir do maior ônibus já feito! Foto: REDioACTIVE/Pixabay
-
Youngman JNP6250G (China) – Comprimento: 25 metros; Capacidade: Não informada. Opera em larga escala em cidades como Pequim. Foto: Reprodução
-
AutoTram Extra Grand (Alemanha) – Comprimento: 30,7 metros; Capacidade: 256 passageiros. Foi um modelo experimental, nunca posto em circulação totalmente. Foto: Wikimedia Commons/ Ubahnverleih
-
-
Volvo Gran Artic 300 (Brasil) – Comprimento: 30 metros; Capacidade: 300 passageiros. Usado em sistemas BRT brasileiros, como em Curitiba e Goiânia. Foto: Divulgação/Volvo
-
Esses ônibus extralongos são vantajosos por sua alta capacidade de transporte, reduzindo frota e emissões de gases poluentes. Foto: Panoramio - Fuzre Fitrinete
-
Por outro lado, eles exigem infraestrutura adequada, manutenção especializada e adaptação urbana. Foto: xiancechen/Pixabay
-
-
Atualmente, a indústria investe em modelos sustentáveis (elétricos/hidrogênio), como os da BYD, Mercedes-Benz e Volvo, focando em eficiência energética. Foto: Wikimedia Commons/ Intendencia de Montevideo
-
A história dos ônibus começou no início do século 19, quando surgiram os primeiros veículos de transporte coletivo puxados por cavalos. Foto: Domínio Público
-
Hoje populares no mundo todo, alguns modelos viraram até atração turística. Um dos mais reconhecidos mundialmente é o Routemaster, de Londres, lançado em 1956. Foto: Flickr - allen watkin
-
-
Em Curitiba, no Brasil, o sistema de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) foi pioneiro e inspirou projetos em outras cidades globais. Foto: Divulgação/Secretaria Municipal da Comunicação Social de Curitiba
-
Em alguns países, como a Índia, os ônibus são decorados com cores vibrantes e adornos artísticos, refletindo a cultura local. Foto: Reprodução
-
Representando a nova geração dos ônibus elétricos, o BYD K9 é um dos mais vendidos no mundo, e já opera em cidades como São Paulo, Bogotá e Los Angeles. Foto: Wikimedia Commons/Robbie Klinkenberg
-