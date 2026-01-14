Galeria
Hotel construído há duas décadas e nunca inaugurado vai ser demolido na Europa
Chamado de El Algarrobico, o empreendimento foi construído em 2003 e paralisado em 2005 por violar leis ambientais. Foto: reprodução/youtube
O hotel, projetado para ter 21 andares e mais de 400 quartos, estava em uma área não urbanizável e protegida pela Lei de Costas (1988). Foto: reprodução/youtube
Essa lei não permite construções em zonas litorâneas consideradas sensíveis da Espanha. Foto: Daniel Prado Unsplash
Ao longo de mais de 20 anos, o esqueleto do hotel tornou-se um símbolo de desrespeito às normas ambientais, resistindo a diversas ordens judiciais de demolição. Foto: reprodução/youtube
Durante todo esse tempo, a construtora Azata del Sol se esforçou para evitar a destruição ou obter indenização. Foto: reprodução/youtube
No entanto, em fevereiro de 2024, o governo espanhol anunciou a expropriação do terreno para demolir o hotel e restaurar a área.A demolição , porém, ficou pendente porque o processo de expropriação do terreno ainda não foi concluído, já que governo central e Junta de Andalucía divergem sobre responsabilidades e compensações. Foto: reprodução/youtube
Essa disputa administrativa empurrou o cronograma e pode fazer com que a derrubada só ocorra em 2026. Foto: reprodução/youtube
O governo espanhol decidiu expropriar o terreno após anos de omissão das autoridades locais, especialmente do município de Carboneras, que não cumpriu as ordens judiciais para demolir o empreendimento ilegal. Foto: reprodução/youtube
Localizado a cerca de 30 km a leste de Almería, o Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar é uma reserva natural de paisagens vulcânicas, enseadas escondidas e biodiversidade marinha. Foto: Wikimedia Commons/Lola511
Foi o primeiro parque marítimo-terrestre da região, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1997. Foto: Wikimedia Commons/MinaRandom
A cidade de Almería, onde o hotel foi construído, fica localizada no sudeste da Espanha, na comunidade autônoma da Andaluzia. Foto: Freepik - bearfotos
Banhada pelo Mar Mediterrâneo, é uma das regiões mais ensolaradas da Europa, com paisagens que incluem até mesmo desertos áridos. Foto: Pexels/Daniel Tanque
Essa característica fez de Almería um local popular para a filmagem de faroestes e outros filmes nas décadas de 1960 e 1970, com destaque para os chamados westerns spaghetti Foto: Pexels/Manuel Torres Garcia
Muitos deles foram gravados no Deserto de Tabernas, que ainda hoje abriga cenários e parques temáticos dedicados ao cinema. Foto: Reprodução
Além de sua importância cinematográfica, Almería possui um rico patrimônio histórico. A Alcazaba de Almería, uma fortaleza muçulmana construída no século 10, oferece vistas espetaculares. Foto: ANE - Wikimédia Commons
No centro histórico, a Catedral da Encarnação é uma das atrações. Construída no século 16 com características góticas e renascentistas, ela funcionou como fortificação contra ataques piratas. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/ Fernando
Além disso, a região de Almería é um importante polo agrícola, conhecida como a "horta da Europa" devido às suas vastas estufas que produzem grande parte dos legumes consumidos no continente. Foto: Reprodução