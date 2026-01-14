Entretenimento
Ator Richard Gere relembra banimento polêmico no Oscar
-
“Eu não levei isso muito para o lado pessoal”, disse. Segundo ele, não houve vilões na situação e sua motivação sempre foi combater injustiças. “Quero combater a raiva. Quero combater a exclusão. Quero combater as violações dos direitos humanos”, afirmou. Foto: Reprodução/Instagram
-
Tais falas citam a influência do Dalai Lama, de quem é amigo há décadas. Gere também reconheceu que sua postura política afetou a carreira, revelando que perdeu trabalhos porque estúdios temiam desagradar o mercado chinês. Foto: reprodução/youtube
-
Ao receber o prêmio Goya Internacional de 2025, em Granada, na Espanha, Richard Gere, aliás, aproveitou para e fazer duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foto: wikimedia commons/Harald Krichel
-
"Estou vindo de um lugar muito obscuro na América. Temos um valentão, um bandido como presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é apenas nos Estados Unidos, é em todo lugar", disparou o veterano de Hollywood. Foto: reprodução
-
-
Desde setembro de 2024, o ator de 75 anos vive com sua família em uma mansão em Madri, capital da Espanha. Ele se mudou dos Estados Unidos logo após a eleição de Donald Trump. Foto: reprodução instagram
-
Natural da Filadélfia, Pensilvânia, Richard Gere nasceu em 31 de agosto de 1949. Com uma carreira consolidada, Gere se tornou um ícone — e galã — do cinema, especialmente nas décadas de 1980 e 1990. Foto: Wikimedia Commons/Arielaortizb
-
Gere cresceu em uma fazenda próxima a Syracuse, em Nova York, e desde jovem demonstrou uma grande variedade de talentos. Na escola, destacou-se em esportes, principalmente ginástica olímpica, e também era um músico talentoso, chegando a tocar trompete. Foto: Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0
-
-
Essa versatilidade o levou a conquistar uma bolsa de estudos para filosofia na Universidade de Massachusetts, onde também se envolveu com o teatro e a música. Sua carreira decolou no início dos anos 1970 em peças teatrais, ganhando destaque em "Grease", na Broadway. Foto: wikimedia commons Oinkers42
-
Sua estreia no cinema aconteceu em 1975, com o filme de ação policial "Perigos", no qual interpretou o personagem Billy. Em 1978, Gere ganhou um destaque maior ao protagonizar "Cinzas no Paraíso", do conceituado diretor Terrence Malick. Foto: reprodução
-
Um grande sucesso de sua carreira foi "Uma Linda Mulher" (1990), no qual interpretou Edward Lewis, um empresário que se apaixona pela personagem interpretada por Julia Roberts. Foto: Reprodução/Divulgação
-
-
A química entre Gere e Roberts fez do filme um dos maiores clássicos românticos do cinema e ajudou a catapultar ambos ao estrelato mundial. Foto: Reprodução/ Uma Linda Mulher
-
Além disso, o filme foi um sucesso de bilheteria e tornou Richard um ícone dos romances hollywoodianos. Nesse meio tempo, Gere viveu o advogado de defesa Martin Vail, no thriller "As Duas Faces de um Crime" (1996). Foto: reprodução
-
Depois, Gere estrelou filmes como "Noiva em Fuga" (1999) e "Chicago" (2002), pelo qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia. Foto: wikimedia commons JanPress
-
-
Richard Gere também é conhecido por seu ativismo social e espiritualidade. Ele é um praticante dedicado do budismo e, como já citado nesta galeria, um forte apoiador da causa tibetana, sendo amigo pessoal do Dalai Lama. Foto: flickr - U.S. Embassy New Delhi
-
Sua postura em relação aos direitos humanos e sua defesa dos direitos dos tibetanos, por exemplo, resultaram em algumas controvérsias e até na proibição de entrada dele na China. Em 2017, o ator afirmou que não era mais escalado para grandes filmes por defender a soberania do Tibete. Foto: flickr - John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
-
Ele foi casado com a modelo Cindy Crawford de 1991 a 1995. Além dela, Gere se envolveu com a artista plástica brasileira Sylvia Martins, a atriz Penelope Milford e com a produtora Dawn Steel. No início dos anos 2000, chegou a se casar com Carey Lowell, com quem teve um filho, Homer. Foto: reprodução/youtube
-
-
Em 2018, o ator finalmente se casou com sua atual esposa, a espanhola Alejandra Silva, com quem teve mais dois filhos. Foto: wikimedia commons Harald Krichel