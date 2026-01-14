Celebridades e TV
Após período de ‘atritos’, Globo e Regina Duarte voltam a estreitar laços
Depois de participar de chamadas promovendo reprises de novelas, a atriz esteve no Fantástico para prestar homenagem ao autor Manoel Carlos, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 92 anos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
O programa reuniu Regina e outras atrizes que deram vida à personagem Helena para lembrar a trajetória e a importância do escritor. Foto: Reproduc?a?o
Em dezembro de 2025, a atriz esteve entre os mais de 15 veteranos que tiveram seus nomes incluídos na Calçada da Fama da Globo. Foto: Fa?bio Rocha/Globo
Regina Duarte é uma das atrizes mais famosas e renomadas da história da televisão brasileira. Relembre sua trajetória de sucesso! Foto: Instagram @reginaduarte
Nascida em 5 de fevereiro de 1947, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, Regina começou sua carreira aos 14 anos, trabalhando primeiro em comerciais e depois no teatro. Foto: Reproduc?a?o/Globo
Sua carreira teve início nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior, mais especificamente em "A Deusa Vencida", de 1965. Foto: Reproduc?a?o
Com a crise financeira que levou ao fim da TV Excelsior, ela foi dispensada e, ainda em 1969, foi para a Rede Globo, onde protagonizou "Véu de Noiva". Foto: Divulgação/Globo
Em 1970, consolidou sua carreira ao interpretar Ritinha em "Irmãos Coragem", um dos grandes clássicos da televisão brasileira. Foto: Reprodução/TV Globo
Foi durante esse período que Regina ganhou o apelido de "A Namoradinha do Brasil" por conta de suas personagens românticas. Foto: Reprodução/TV Globo
Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada" e consolidou-se ainda mais com “Selva de Pedra”, de 1972. Foto: Divulgação/Globo
Outro de seus papéis mais marcantes foi o da socialite Malu em "Malu Mulher", de 1979. Foto: Nelson Di Rago/Globo
Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: em "História de Amor", de 1995, "Por Amor", de 1997, e "Páginas da Vida", de 2006. Foto: Reprodução/TV Globo
Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em "Tempo de Amar", de 2017. Foto: Reprodução/TV Globo
Na vida pessoal, Regina é mãe de três filhos, entre eles a atriz Gabriela Duarte, que também seguiu carreira na televisão. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Nos últimos anos, a atriz se envolveu em diversas polêmicas públicas por conta do seu posicionamento político. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2020, ela encerrou um contrato de mais de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro. Foto: Divulgação/Carolina Antunes/Presidência da República
Sua passagem pelo cargo foi curta, durando apenas alguns meses. Após deixar o governo, ela se afastou da TV e passou a se dedicar mais às artes plásticas. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Esse período ficou marcado por "tretas" dela com atores como José de Abreu, Paulo Betti e Elisa Lucinda, com quem mantinha uma amizade de anos. Foto: Reprodução