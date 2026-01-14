Assine
Após período de ‘atritos’, Globo e Regina Duarte voltam a estreitar laços

RF
Redação Flipar
  • Depois de participar de chamadas promovendo reprises de novelas, a atriz esteve no Fantástico para prestar homenagem ao autor Manoel Carlos, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 92 anos.
  • O programa reuniu Regina e outras atrizes que deram vida à personagem Helena para lembrar a trajetória e a importância do escritor.
  • Em dezembro de 2025, a atriz esteve entre os mais de 15 veteranos que tiveram seus nomes incluídos na Calçada da Fama da Globo.
  • Regina Duarte é uma das atrizes mais famosas e renomadas da história da televisão brasileira. Relembre sua trajetória de sucesso!
  • Nascida em 5 de fevereiro de 1947, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, Regina começou sua carreira aos 14 anos, trabalhando primeiro em comerciais e depois no teatro.
  • Sua carreira teve início nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior, mais especificamente em
  • Com a crise financeira que levou ao fim da TV Excelsior, ela foi dispensada e, ainda em 1969, foi para a Rede Globo, onde protagonizou
  • Em 1970, consolidou sua carreira ao interpretar Ritinha em
  • Foi durante esse período que Regina ganhou o apelido de
  • Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada
  • Outro de seus papéis mais marcantes foi o da socialite Malu em
  • Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: em
  • Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em
  • Na vida pessoal, Regina é mãe de três filhos, entre eles a atriz Gabriela Duarte, que também seguiu carreira na televisão.
  • Nos últimos anos, a atriz se envolveu em diversas polêmicas públicas por conta do seu posicionamento político.
  • Em 2020, ela encerrou um contrato de mais de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro.
  • Sua passagem pelo cargo foi curta, durando apenas alguns meses. Após deixar o governo, ela se afastou da TV e passou a se dedicar mais às artes plásticas.
  • Esse período ficou marcado por
