Austríaco naturalizado brasileiro afirma que é dono de fortuna em ouro no oceano
Werner Rydl, de 68 anos, diz ter um patrimônio de R$ 183 bilhões, declarado publicamente em seu imposto de renda. Foto: Wikimedia Commons/Seagarlandia
O homem admite ter sonegado o equivalente a R$ 1 bilhão em impostos das 186 empresas que ele diz ter na Áustria, antes de vir para o Brasil. Foto: Arquivo Pessoal
As "revelações" do austríaco não param por aí: ele diz ter fundado um banco com moeda própria (a "Eternity"), localizado no meio do oceano. Foto: Splash of Rain/Pexels
No mesmo lugar — que seria a cerca de 90 km da costa do Rio Grande do Norte — Rydl afirma ter escondido 306 toneladas de ouro em uma área submersa que chama de "Seagarland". Foto: Pixabay/xxolaxx
Para se ter uma ideia, essa quantidade de ouro seria mais que o dobro das reservas do Banco Central, por exemplo. Foto: Reprodução
"Comecei meu patrimônio comprando 120 toneladas de ouro com o dinheiro que ganhei 'embargando' os impostos na Áustria", explicou o austríaco. Foto: Arquivo Pessoal
"Depois, fui aumentando o meu patrimônio, comprando mais ouro, como está no meu imposto de renda. Pode ver lá, nas minhas declarações. Está tudo na internet", declara Rydl. Foto: Arquivo Pessoal
A Polícia Federal suspeita que o austríaco atue no Brasil como lavador de dinheiro para criminosos. Foto: Reprodução/TV Record
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ele movimentou R$ 343 milhões entre 2018 e 2022. Foto: Reprodução/TV Record
A vida de Rydl é marcada por prisões na Áustria e no Brasil, incluindo exportações ilegais, tráfico de madeira na Amazônia e comércio ilegal de ouro, além de processos ainda em andamento. Foto: Arquivo Pessoal
Na prisão da Papuda, em Brasília, tornou-se amigo de Fernandinho Beira-Mar e de outro detento ligado a garimpos ilegais. Foto: De an Sun Unsplash
Ele também já controlou um supermercado na fronteira com a Venezuela, onde trocava comida por ouro venezuelano durante a crise humanitária. Foto: Reprodução/TV Record
Apesar das cifras extravagantes em suas declarações, o homem nunca foi contestado pela Receita Federal. Foto: Divulgação/RFB
O curioso é que, apesar de declarar patrimônio bilionário, Rydl vive de forma simples, em uma casa alugada no povoado de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte. Foto: Reprodução/Record TV
O austríaco é cheio de histórias excêntricas e controversas. Ele diz que já queimou uma pilha de dinheiro austríaco em protesto contra impostos e garante ter um esconderijo protegido com torpedos na costa da Turquia. Foto: Reprodução
Rydl também se autodeclara descendente da ex-imperatriz brasileira Maria Leopoldina, tendo inclusive um quadro dela e do ex-marido, Dom Pedro I, em uma parede de sua casa. Foto: Arquivo Pessoal
Por meio de uma carta enviada ao presidente Lula, Rydl chegou a se autocandidatar à presidência do Banco Central, alegando ser "o mais capacitado para o cargo". Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Sobre seu suposto território chamado "Seagarland", Rydl afirma não ter medo de ser roubado porque "monitora a área com satélites". Foto: Reprodução/Record TV
Em junho de 2025, a revista PiauÃ publicou um longo perfil sobre a vida excÃªntrica de Werner Rydl e seus supostos empreendimentos. Foto: ReproduÃ§Ã£o
