Galeria
Países do Oceano Pacífico tentam conter crise climática para não afundar
Durante a COP30, que aconteceu em Belém em novembro de 2025, representantes dessas nações manifestaram preocupação e cobraram soluções para amenizar o problema. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
“Não fomos nós os responsáveis pela mudança do clima, por essas emissões feitas pelos maiores países poluidores", declarou Pio Manoa, vice-diretor da Agência de Pesca do Fórum das Ilhas do Pacífico (FFA). Foto: Reprodução/YouTube
"Somos os primeiros a sentir os impactos. Para nós, isso é uma ameaça existencial”, acrescentou ele. Foto: Kurt Cotoaga/Unsplash
Localizadas em regiões baixas — muitas formadas por atóis —, nações como Tuvalu, Fiji, Ilhas Marshall, Vanuatu e Samoa têm sua existência ameaçada pela elevação das águas. Foto: Stefan Lins - Flickr
Os efeitos já são sentidos de forma intensa. Em alguns locais, cemitérios costeiros foram submersos e comunidades inteiras precisaram ser deslocadas para regiões mais altas. Foto: Divulgac?a?o/PNUD
Outros sinais são ressacas com ondas cada vez mais potentes, que acabam causando erosão e inundações. Foto: Travis Leery/Unsplash
A vulnerabilidade é amplificada pelo fato de que quase 90% de suas populações e infraestruturas vitais, como casas e hospitais, estão localizadas a menos de cinco quilômetros da costa. Foto: François Gemenne - Flickr
Um relatório da ONU publicado em 2024 indica que o nível do oceano na região subiu até 15 centímetros nos últimos 30 anos, superando a média global de 10 centímetros. Foto: Greg Jenkins/Unsplash
Em algumas capitais, como Suva (Fiji) e Apia (Samoa), esse aumento ultrapassou 29 centímetros. Foto: Tony Rios/Pexels
Fiji, por exemplo, já precisou realocar seis comunidades e tem outras 17 identificadas como em perigo. Foto: Creative Commons
Além da ameaça física, o aquecimento do oceano está ameaçando os ecossistemas marinhos, com o afastamento de até 20% da fauna de atum da costa. Foto: Wikimedia Commons/Vardhanjp
Este impacto é economicamente devastador, pois o peixe é crucial tanto para a geração de renda quanto para a segurança alimentar destas nações. Foto: Alfred Koop/Pixabay
“Temos comunidades onde há cemitérios, onde enterramos nossos entes queridos ao longo da costa, que agora estão debaixo d’água. Ficaram totalmente abaixo da superfície do mar”, exemplificou Pio Manoa. Foto: Max/Unsplash
Diante da urgência, e sem poder esperar por longas negociações, as ilhas já implementam medidas práticas de adaptação climática. Foto: Symeon Ekizoglou/Pexels
Exemplos incluem a construção de muros de contenção (as "seawalls") e o recuo artificial do mar por meio de aterramento para elevar o nível do solo, como feito em Tuvalu. Foto: Divulgac?a?o/PNUD
Essas ações são extremamente caras e exigem financiamento internacional. O custo de adaptação pode chegar a R$ 5,33 bilhões em Tuvalu e R$ 26,65 bilhões nas Ilhas Marshall. Foto: Rowely Parico - Flickr
Contudo, os líderes ressaltam que a adaptação tem um limite, e a única solução permanente é a redução drástica e urgente das emissões globais. Foto: Ernests Vaga/Unsplash