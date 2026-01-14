Assine
Anedonia: Por que algumas pessoas não sentem prazer ao ouvir música

Redação Flipar
    A anedonia musical não significa surdez, dificuldade auditiva ou falta de interesse cultural. Foto: imagem gerada por i.a
    A pessoa ouve normalmente, reconhece ritmos e melodias, mas não experimenta emoção ou prazer. Foto: Imagem Freepik
    Pesquisas indicam que o fenômeno está ligado ao funcionamento do cérebro, especialmente à forma como diferentes áreas se comunicam. O som chega ao ouvido, é processado, mas não gera recompensa emocional. Foto: Igor Starkov/Unsplash
    Em pessoas que gostam de música, ouvir uma canção ativa o sistema de recompensa cerebral. Esse circuito libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Foto: Pixabay
    Na anedonia musical, essa conexão é enfraquecida. As áreas responsáveis pela audição funcionam bem, mas não dialogam de forma eficiente com os centros de prazer. Foto: Pixabay
    Estudos com exames de imagem mostram essa diferença claramente. O cérebro reage ao som, mas não apresenta o padrão de ativação típico de prazer musical. Foto: Luisella Planeta LOVE PEACE por Pixabay
    Os pesquisadores destacam que essa condição é específica. Quem não sente prazer com música pode gostar de comida, cinema, encontros sociais ou outras experiências agradáveis. Foto: reprodução/@restaurantemandenbaoba
    A descoberta ajudou a desmontar a ideia de que gostar de música é universal. Ela reforça que o prazer musical não é automático, mas resultado de conexões cerebrais complexas. Foto: Reprodução do Youtube
    A ciência também diferencia anedonia musical de depressão. Na depressão, a perda de prazer é generalizada; já aqui, ela se limita quase exclusivamente à música. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    Para identificar o quadro, pesquisadores usam questionários, testes de resposta emocional e monitoramento cerebral. Não existe um exame simples, mas um conjunto de evidências. Foto: imagens Freepik
    Até o momento, não há tratamento específico para a anedonia musical. Por não ser considerada uma doença, ela não exige intervenção médica. Foto: Pixabay
    O interesse científico está em entender melhor como o cérebro constrói a sensação de prazer. A música funciona como um modelo ideal para esse tipo de investigação. Foto: Pixabay
    Ao revelar que nem todos respondem à música da mesma forma, a ciência amplia a compreensão sobre emoções humanas. E mostra que até experiências consideradas universais podem variar de cérebro para cérebro Foto: Pixabay
