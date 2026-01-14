Galeria
Cidade de 1.200 anos com origem misteriosa é encontrada por arqueólogos
O achado foi feito em Xochistlahuaca, município localizado na região de Costa Chica, no estado de Guerrero. Foto: AlejandroLinaresGarcia /wikimédia Commons
O sítio, conhecido como Paso Temprano ou Corral de Piedra, surpreende pelo alto nível de preservação e pela complexidade de sua estrutura. Foto: Divulgação CINAH/Guerrero
Com mais de 1,2 km de extensão, o local abriga áreas palacianas, muralhas defensivas e uma quadra esportiva em formato de “L”, o que revela a existência de uma sociedade organizada e hierarquizada. Foto: Divulgação CINAH/Guerrero
As construções seguem o estilo “paramento mixteco”, com blocos verticais e pequenas lajes, técnica semelhante a de outros centros arqueológicos da região de Guerrero. Foto: Divulgação CINAH/Guerrero
“É como se os séculos não tivessem passado, ou como se já tivesse sido explorado. É possível observar como eram as casas, os corredores e a distribuição dos espaços”, explicou o arqueólogo do INAH, Miguel Pérez Negrete. Foto: Divulgação CINAH/Guerrero
Embora o local fosse conhecido pelos nativos nahuas, até hoje não há certeza sobre quem de fato construiu a cidade. Foto: Divulgação CINAH/Guerrero
Contudo, existem indícios de que amuzgos e mixtecos ocuparam a região no fim do período pré-hispânico. Foto: Wikimedia Commons/Reino Amuzgo
A equipe de arqueólogos planeja continuar os estudos para determinar quem habitou Paso Temprano e de quem eles se defendiam. Foto: Trnava University/Unsplash
O município de Xochistlahuaca, onde a descoberta foi realizada, é conhecido por ser o lar de comunidades indígenas. Foto: Reprodução do Facebook
As mulheres amuzgas são famosas por tecer à mão tecidos de algodão e belos huipiles (vestidos tradicionais) com desenhos complexos. Foto: Wikimedia Commons/AlejandroLinaresGarcia
O nome Xochistlahuaca tem origem náuatle e significa "lugar da planície de flores", refletindo a beleza natural da área. Foto: Reprodução do X @tori_noticias
Apesar das belezas e da importância histórica, Xochistlahuaca é historicamente uma das regiões mais pobres do estado de Guerrero. Foto: Reprodução do Youtube
A história da região também é marcada por conflitos pela terra, com o povo amuzgo perdendo o controle de suas propriedades para senhores espanhóis desde o período colonial. Foto: Reprodução do Flickr Thomas Aleto
Culturalmente, o município mantém viva uma forte identidade coletiva, com celebrações religiosas e festividades que misturam crenças católicas e tradições pré-hispânicas. Foto: AlejandroLinaresGarcia /wikimédia Commons
A descoberta em Paso Temprano reforça a importância histórica da região, que pode revelar novas informações sobre o desenvolvimento das civilizações pré-colombianas no sul do México. Foto: Reprodução do Flickr Salvador Arce