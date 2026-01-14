Assine

Machado de 1,5 milhão de anos é achado em deserto no Iraque

Redação Flipar
    O local onde o item foi encontrado fica em uma área que já foi um lago durante o período Pleistoceno, ou seja, entre 2,588 milhões e 11,7 mil anos atrás. Foto: wikimedia commons/Vyacheslav Argenberg
    A descoberta foi feita pela arqueóloga Ella Egberts, da Universidade Livre de Bruxelas (VUB), durante um projeto-piloto na região de Al-Shabakah. Foto: wikimedia commons/creative commons/ Vyacheslav Argenberg
    A busca revelou ferramentas feitas com a técnica de Levallois, utilizada pelos Neandertais e humanos primitivos há cerca de 300 mil anos. Foto: divulgação/Free University of Brussels
    Egberts planeja continuar pesquisando as mudanças ambientais do Pleistoceno e o comportamento humano primitivo na região, buscando financiamento para estudos futuros. Foto: Yves Bernardi/Pixabay
    O deserto do Iraque faz parte do vasto deserto da Arábia, cobrindo grande parte da região ocidental e sudoeste do país. Foto: Panoramio - Aidas U.
    A paisagem é dominada por temperaturas extremas, com verões escaldantes que frequentemente ultrapassam os 50°C e invernos que podem ser surpreendentemente frios, especialmente durante a noite. Foto: Jeff Jewiss/Unsplash
    Essa grande amplitude térmica é típica de regiões desérticas, onde a falta de umidade e a ausência de cobertura vegetal permitem que o calor se dissipe rapidamente após o pôr do sol. Foto: Fabian Israel/Pixabay
    O deserto desempenha um papel importante na geografia do Iraque, separando o país de seus vizinhos ocidentais, como a Síria, a Jordânia e a Arábia Saudita. Foto: Christel/Pixabay
    A região é pouco povoada, sendo habitada principalmente por comunidades beduínas nômades que dependem da criação de gado, como camelos e ovelhas, para sua subsistência. Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/
    Há poucas cidades ou assentamentos no deserto, mas algumas vilas e oásis oferecem fontes limitadas de água e abrigo. Foto: Levi Meir Clancy/unsplash
    Em áreas onde a água está disponível, como em oásis ou próximo a wadis (leitos de rios secos que ocasionalmente recebem água), pode-se encontrar uma vegetação um pouco mais densa, incluindo tamareiras e outras plantas que conseguem sobreviver com pouca água. Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/
    A fauna do deserto do Iraque também é adaptada às condições áridas. Animais como gazelas, raposas-do-deserto, lagartos, cobras e uma variedade de insetos são comuns. Foto: wikimedia commons/????? ??????????
    Muitas dessas espécies são noturnas, o que lhes permite evitar o calor intenso do dia. Foto: Duncan Sanchez/Unsplash
    Além disso, aves migratórias podem ser avistadas em certas épocas do ano, especialmente em áreas onde há alguma disponibilidade de água. Foto: Simerpreet Cheema/Unsplash
    Apesar de sua aparência desolada, o deserto do Iraque tem relevância estratégica e histórica. Foi palco de importantes rotas comerciais na antiguidade, ligando a Mesopotâmia a outras civilizações da Península Arábica. Foto: JPierre Desvigne/Pixabay
    Além disso, a região desempenhou um papel significativo em conflitos modernos, como a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque em 2003, quando as forças militares atravessaram essas terras áridas para alcançar Bagdá e outras áreas-chave do país. Foto: wikimedia commons/US Air Force
    Em termos de recursos naturais, o subsolo do deserto iraquiano abriga reservas de petróleo e gás, que são fundamentais para a economia do país. Foto: flickr - yeowatzup
    No entanto, a extração desses recursos é desafiadora devido às duras condições climáticas e à infraestrutura limitada da região. Foto: Pexels/Pixabay
    Apesar das dificuldades associadas à vida no deserto do Iraque, ele continua sendo uma paisagem fascinante e cheia de história, testemunha do passado glorioso da Mesopotâmia e do povo iraquiano. Foto: hoganj/Pixabay


