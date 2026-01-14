Entretenimento
Joss Stone revela perdão à dupla que planejava decapitá-la
A artista classificou o episódio como traumático e disse que a ideia de alguém querer “te cortar em pedacinhos” foi chocante. Mesmo assim, declarou esperar que os responsáveis estejam bem e recuperados, além de demonstrar curiosidade sobre o motivo do plano. Foto:
Em 2011, dois homens viajaram até a casa da cantora com anotações detalhando a intenção de roubá-la e decapitá-la com uma espada samurai. A ação foi interrompida após vizinhos acionarem a polícia. Agora, Joss se prepara para retornar ao país onde tudo aconteceu. Foto: Reprodução
Saibamos mais sobre esta craque da voz? Nascida Joscelyn Eve Stoker em 11 de abril de 1987, em Dover, Inglaterra, Joss Stone é uma cantora, compositora e atriz britânica conhecida por sua poderosa voz soul e estilo que mistura R'B, soul, reggae e pop. Foto: wikimedia commons Ice Boy Tell
Com apenas 16 anos, Joss lançou seu álbum de estreia, "The Soul Sessions", em 2003, que lhe proporcionou vitrine mundial. Foto: divulgação
O álbum, que conta com covers de clássicos do soul, recebeu aclamação da crítica e imediatamente a posicionou como uma das grandes revelações da música. Foto: wikimedia commons Nicolasrnphoto
Seu segundo álbum, "Mind, Body n Soul" (2004), solidificou seu sucesso, estreando no topo das paradas britânicas e trazendo hits como "Right To Be Wrong". Com esse álbum, Joss Stone se tornou a artista mais jovem a alcançar o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Foto: divulgação
Ao longo de sua carreira, Joss explorou diversos estilos musicais, do soul e R'B ao reggae, blues e até mesmo rock, demonstrando grande versatilidade. A voz rouca e emotiva da artista, junto com sua abordagem retrô, cativou tanto o público quanto a crítica especializada. Foto: wikimedia commons TheCuriousGnome
Outro álbum de destaque em sua carreira foi "Introducing Joss Stone" (2007), que demonstrou um som mais maduro e incluiu colaborações com artistas como Lauryn Hill e Common. Foto: divulgação
A artista sempre foi elogiada pela autenticidade e capacidade de transmitir emoção por intermédio de suas músicas. Sua habilidade vocal lhe rendeu comparações com grandes ícones do soul, como Aretha Franklin e Janis Joplin. Foto: Reprodução/@jossstone
Ao longo dos anos, Stone lançou outros álbuns bem recebidos, incluindo "Colour Me Free!" (2009), "LP1" (2011), e "Water for Your Soul" (2015), este último trazendo uma forte influência do reggae. Foto: divulgação
Ela também foi indicada a vários prêmios e ganhou um Grammy em 2007, na categoria de Melhor Performance Vocal de R'B por uma Dupla ou Grupo, pela canção "Family Affair", que gravou com John Legend e Van Hunt. Foto: wikimedia commons Adam Schultz
Ao longo dos anos, Joss colaborou com grandes nomes da música, como James Brown, Burt Bacharach, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, Melissa Etheridge, Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley. Foto: wikimedia commons Benoît Derrier
Além de sua carreira musical, Joss Stone também se aventurou na atuação. Ela participou do filme de fantasia "Eragon" (2006) e interpretou Anne de Cleves na série histórica "The Tudors" (2007-2010). Foto: reprodução
Um dos projetos mais ambiciosos de Joss Stone foi o "Total World Tour", uma turnê em que ela planejava cantar em todos os países do mundo. O começo foi em 2014, em Casablanca, Marrocos, mas terminou precocemente em 2019 depois que a cantora foi deportada do Irã. Foto: flickr - Vincent Escudero
A cantora mantém uma forte presença nas redes sociais, onde interage com seus fãs e compartilha detalhes de sua vida e carreira. Em 2023, Stone se casou em segredo com seu namorado, Cody DaLuz. O casal tem dois filhos juntos: Violet e Shackleton. Foto: reprodução/instagram