Galeria
Por que piscamos — e por que isso importa
-
A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação. Foto: imagem gerada por i.a
-
Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas. Foto: imagem gerada por i.a
-
Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio. Foto: imagem gerada por i.a
-
Quando choramos, a produção de lágrimas aumenta muito. Elas podem ser emocionais, reflexas ou basais, cada uma com função diferente. Foto: Imagem gerada por i.a
-
As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções Foto: Reprodução/TikTok
-
-
Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente. Foto: Reprodução/TV Band
-
O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural. Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas. Foto: Reprodução de Freepik
-
Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida. Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
-