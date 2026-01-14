Assine
Por que piscamos — e por que isso importa

RF
Redação Flipar
  • A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação.
    A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação. Foto: imagem gerada por i.a
  • Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas.
    Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas.
    Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia.
    Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia. Foto: imagem gerada por i.a
  • O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio.
    O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando choramos, a produção de lágrimas aumenta muito. Elas podem ser emocionais, reflexas ou basais, cada uma com função diferente.
    Quando choramos, a produção de lágrimas aumenta muito. Elas podem ser emocionais, reflexas ou basais, cada uma com função diferente. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções
    As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções Foto: Reprodução/TikTok
  • Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente.
    Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente. Foto: Reprodução/TV Band
  • O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras.
    O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural.
    Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural. Foto: Imagem gerada por i.a
  • É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas.
    É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas. Foto: Reprodução de Freepik
  • Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas.
    Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida.
    Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida. Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
